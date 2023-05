Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Τους έχει πιάσει κρύος ιδρώτας βλέποντας τη ΝΔ να οδεύει σε μεγάλη νίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τους νομούς Πέλλας και Ημαθίας επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός και μίλησε σε πολίτες. Εμφανίστηκε βέβαιος για νίκη της ΝΔ στις εκλογές της 21ης Μαΐου.



Τη βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 21ης Μαΐου εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες της Κρύας Βρύσης του νομού Πέλλας.

"Το βράδυ της Κυριακής εμείς θα είμαστε οι μεγάλοι νικητές για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία ανόρθωσης της χώρας, την οποία ξεκινήσαμε πριν από τέσσερα χρόνια", είπε ο πρωθυπουργός και επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία λέγοντας: "Είμαι εδώ, στην Κρύα Βρύση, αλλά κάποιους τους έχει πιάσει κρύος ιδρώτας βλέποντας - να έρθουν εδώ να δροσιστούν λίγο - τη Νέα Δημοκρατία να οδεύει προς μία μεγάλη νίκη. Και καταφεύγουν μέσα στην απελπισία και την απόγνωση τους κάθε μέρα και σε ένα καινούργιο σενάριο. Και τι δεν έχουμε ακούσει. Κυβέρνηση ηττημένων, κυβέρνηση ανοχής τώρα ακούσαμε, λέει, και κυβέρνηση ειδικού σκοπού για κάποιους μήνες, λέει, η οποία θα διαλευκάνει τα θέματα των υποκλοπών. Είμαι στην πολιτική και παρακολουθώ εκλογές από το 1981 από τότε που ήμουν 13 χρόνων. Ποτέ δεν έχω ξαναδεί τέσσερις μέρες πριν από τις εκλογές να υπάρχει μία μόνο πρόταση διακυβέρνησης. Και από την άλλη να υπάρχει ο απόλυτος αχταρμάς.



Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε: αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και αυτοδύναμη Ελλάδα. Οι άλλοι τι ακριβώς θέλουν, τι ακριβώς ζητούν; Να βουλιάξει η χώρα στην αστάθεια, στο χάος σε μία παράταιρη συνύπαρξη χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Για κάποιους μήνες, λέει, μία κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο να ερευνά το ζήτημα των υποκλοπών; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά;

Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω την απελπισία τους. Νομίζω και αυτοί κινούνται μέσα στην ίδια κοινωνία και βλέπουν το ρεύμα το οποίο έχει η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν όμως δικαίωμα να ξαναπαίξουν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Το έκαναν μία φορά το 2015. Γλιτώσαμε χάρη στη Νέα Δημοκρατία από τη βέβαιη καταστροφή, δεν θα τους επιτρέψουμε να το ξανακάνουν. Και ένας τρόπος υπάρχει, να απενεργοποιήσουμε όλες και όλοι μαζί τη βόμβα της απλής αναλογικής ώστε να κλείσουμε τη χαραμάδα σε οποιοδήποτε σχέδιο για ενδεχόμενη κυβέρνηση ηττημένων. Αυτός ο τρόπος δεν είναι άλλος από το να είναι η Νέα Δημοκρατία πανίσχυρη το βράδυ της Κυριακής με ένα τέτοιο ποσοστό που κανείς δεν θα μπορεί την επόμενη μέρα να αμφισβητήσει ότι εμείς πρέπει να αναλάβουμε αυτή τη βαριά ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου".

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσουν τον εφησυχασμό της τελευταίας στιγμής και αναφέρθηκε στο δίλημμα των εκλογών σημειώνοντας: "Εάν θέλουμε την επόμενη μέρα μία χώρα η οποία θα είναι σταθερή, που θα μπορεί να πατάει γερά στα πόδια της, που θα μπορεί να αντιμετωπίσει ενδεχομένως και πάλι μία προκλητική Τουρκία- βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο- υπάρχει μόνο ένα ψηφοδέλτιο που μπορεί να του εξασφαλίσει αυτό και είναι το ψηφοδέλτιο της ΝΔ".

Ο πρωθυπουργός είπε ότι για τους νόμους της Πέλλας και της Ημαθίας δόθηκαν πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξή του πρωτογενούς τομέα και ότι πέρυσι σημειώθηκε ρεκόρ εξαγωγών ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ στον πρωτογενή τομέα.

Τόνισε ότι θεωρεί γούρι να κλείνει τις προεκλογικές του περιοδείες με επίσκεψη στην κεντρική Μακεδονία και ιδιαίτερα το νομό Πέλλας και ζήτησε από τους ψηφοφόρους της περιοχής να δώσουν στη ΝΔ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό των εκλογών του 2019.

Ομιλία Μητσοτάκη στη Νάουσα

«Μας μίλησαν μέχρι και για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Τρεις μήνες, λέει, θα έχουμε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Να δω πώς θα πληρώνονται οι συντάξεις σας με την κυβέρνηση του ειδικού σκοπού και πώς η χώρα θα κυβερνάται», ανέφερε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

«Τρεις μέρες πριν από την κάλπη υπάρχει μία πρόταση διακυβέρνησης: της Νέας Δημοκρατίας. Και από την άλλη υπάρχει το απόλυτο χάος. Άρα το δίλημμα σταθερότητα ή χάος, είναι πάρα πολύ ισχυρό και πάρα πολύ πειστικό», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες που τον υποδέχτηκαν στη Νάουσα. «Θέλουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση, η οποία να μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Μια κυβέρνηση η οποία δεν θα είναι έρμαιο εσωκομματικών παζαριών και εκβιασμών», σημείωσε.

«Τίποτα από αυτά που πετύχαμε δεν είναι δεδομένο. Πόσω μάλλον όταν, δυστυχώς, έχουμε απέναντί μας πολιτικές δυνάμεις οι οποίες για το μόνο για το οποίο ενδιαφέρονται είναι πώς πάσει θυσία θα γυρίσουν στην εξουσία, αγνοώντας παντελώς τι είναι καλό για τη χώρα και για τη σταθερότητά της», επισήμανε στην τοποθέτησή του ο Πρωθυπουργός.

«Οι επόμενες εκλογές δεν αφορούν μόνο την οικονομία, τον πρωτογενή τομέα, την υγεία, αφορούν και το ποιος θα διαχειριστεί την εξωτερική πολιτική και την άμυνα της χώρας σε κρίσιμες συνθήκες. Το τελευταίο το οποίο χρειαζόμαστε είναι αστάθεια, το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι πειραματισμοί, το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι θεωρίες “ναι, εγώ ξέρω ποιος μπορεί να είναι ο Πρωθυπουργός, ο ‘άγνωστος Χ’, αλλά δεν σας τον λέω, σας το φυλάω μυστικό μέχρι μετά τις εκλογές”», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι - Τροχαίο: Ανήλικος έκλεψε μηχανή και λίγο αργότερα σκοτώθηκε

Φωτιά σε σπίτι στο Αιγάλεω: Νεκρή μία γυναίκα και ο σκύλος της (εικόνες)

Εκλογές: Ο Σαββόπουλος, η αυτοδυναμία της ΝΔ και η αντίδραση της Ακρίτα