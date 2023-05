Life

To SOUNDIS.GR εγκαινιάζει 5 νέα Mood Playlists

Η πλατφόρμα που προσφέρει την απόλυτη ακουστική εμπειρία εμπλουτίζεται με νέες playlists.

Από σήμερα, τo SOUNDIS.GR, η 1η πλατφόρμα στην Ελλάδα που προσφέρει την απόλυτη ακουστική εμπειρία με podcasts και ραδιόφωνα, εμπλουτίζει τη συλλογή των υπηρεσιών της παρουσιάζοντας, για πρώτη φορά, τις Mood Playlists!

Πρόκειται για πέντε νέες μουσικές λίστες – Feeling Blue, Happy, Exercise, Romance και Sleep - ιδανικές για στιγμές χαράς, μελαγχολίας, ύπνου, έρωτα αλλά και fitness.

SOUNDIS Mood Playlists, ένα «μουσικό παράθυρο» στον κόσμο που θέλουμε να ανοίξουμε ανάλογα με τη διάθεση μας.

Συντονίσου στο SOUNDIS.GR και επίλεξε τη δική σου “mood playlist” για να σε συντροφεύσει μέσα στην ημέρα σου… αλλά και τη νύχτα!

