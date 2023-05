Κόσμος

FBI: Σύλληψη Έλληνα για μεταφορά τεχνολογίας στους Ρώσους

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν άσκησε ποινική δίωξη στον Έλληνα επιχειρηματία. Με ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει.



Την σύλληψη Έλληνα επιχειρηματία ανακοίνωσαν οι αμερικανικές Αρχές με την κατηγορία ότι βοήθησε την Ρωσία να αποκτήσει πλήθος τεχνολογικών μυστικών που σχετίζονται με τους τομείς της κβαντικής πληροφορικής και των πυρηνικών ελέγχων.



Κατά του Έλληνα επιχειρηματία Νικόλαου Μπογονικολού ασκήθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν ποινική δίωξη για συνωμοσία και λαθρεμπόριο.



Ο κατηγορούμενος φέρεται να συνωμότησε για να αποκτήσει ευαίσθητο τεχνολογικό υλικό που χρησιμοποιείται στον κβαντικό υπολογισμό και τις πυρηνικές δοκιμές για την περαιτέρω αμυντική έρευνα και ανάπτυξη της Ρωσίας, αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του.



Ο Νικόλας Μπογονικολός, Έλληνας υπήκοος και ιδιοκτήτης της Aratos Group, συνελήφθη στο Παρίσι στις 9 Μαΐου 2023 και παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της διευθέτησης της διαδικασίας έκδοσής του στις ΗΠΑ.



«Ενώ φαινομενικά λειτουργούσε ως αμυντικός ανάδοχος για το ΝΑΤΟ και άλλες σύμμαχες χώρες, ο κατηγορούμενος και η Aratos Group είχαν διπλές συναλλαγές, βοηθώντας στην τροφοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας και την ανάπτυξη όπλων επόμενης γενιάς», ανέφερε ο ομοσπονδιακός Εισαγγελέας της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης Μπρέον Πις. «Το Γραφείο μας συνεχίζει να εργάζεται ακούραστα για να διασφαλίσει ότι οι συγκεκριμένες τεχνολογίες δεν θα πέσουν σε λάθος χέρια».



«Ο Μπογονικολός συνωμότησε με ένα δίκτυο εταιρειών με ενορχηστρωτή τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες για να αποκτήσει με δόλιο τρόπο και στη συνέχεια να διακινήσει λαθραία στρατιωτικές τεχνολογίες και τεχνολογίες διπλής χρήσης αμερικανικής προέλευσης για να βοηθήσει τους ρωσικούς τομείς άμυνας και ασφάλειας. Ο Μπογονικολός προμηθεύτηκε ευαίσθητο εξοπλισμό που πληροί τις προδιαγραφές του ΝΑΤΟ και έχει σχεδιαστεί για τακτικές συνθήκες στο πεδίο της μάχης, καθώς και εξαρτήματα με εφαρμογές στις διαστημικές και κρυπτογραφικές επικοινωνίες, για λογαριασμό των Ρώσων πληροφοριοδοτών του, οι οποίοι επεδίωκαν να βελτιώσουν τις πολεμικές δυνατότητες της χώρας τους», δήλωσε ο αρμόδιος υποδιευθυντής του FBI Μάικλ Ντρισκόλ

