Μητσοτάκης: ο Διονύσης Σαββόπουλος λοιδορήθηκε απο τον ΣΥΡΙΖΑ και τα τρολ του

Πλήρη στήριξη στον τραγουδοποιό και ερμηνευτή προσέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απο την Καστοριά, κάνοντας λόγο για "χτύπημα από το "συστημα του ΣΥΡΙΖΑ".

Στο Διονύση Σαββόπουλο αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε προεκλογική συγκέντρωση στην Καστοριά και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ και τα trolls του ότι λοιδόρησαν και στοχοποίησαν με απόλυτα συστηματικό τρόπο τον γνωστό καλλιτέχνη.

Η αναφορά του κ. Μητσοτάκη έχει ως εξής:

"Θέλω, όμως, να καταδείξω κάτι το οποίο μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, έκανε μία πολιτική δήλωση. Είναι ένας άνθρωπος που δεν προέρχεται από τον δικό μας χώρο, δεν «μάσησε ποτέ τα λόγια του». 'Ανθρωπος ο οποίος βρέθηκε απέναντι στη Χούντα, με αντιδικτατορικές περγαμηνές, και είπε την άποψή του. Η άποψή του ήταν ότι η χώρα χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση και αυτή μπορεί να την εγγυηθεί μόνο η Νέα Δημοκρατία.

Λοιδορήθηκε και στοχοποιήθηκε με απόλυτα συστηματικό τρόπο από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τα troll τους. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Είναι το μόνο το οποίο μπορώ να πω για ένα κόμμα που, όταν άλλοι καλλιτέχνες εκφράζουν την άποψή τους υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ είναι καλοί, αλλά όταν οποιοσδήποτε άλλος λέει «ξέρετε ρε παιδιά, το προνόμιο του προοδευτισμού δεν ανήκει μόνο στην Αριστερά, υπάρχουν και άλλες παρατάξεις που έχουν υπηρετήσει την πατρίδα, εδώ, σε αυτόν τον τόπο, και που μπορεί σε αυτή τη συγκυρία να είναι καλύτερες για το μέλλον της πατρίδας μας», έρχονται τώρα όλοι αυτοί και τους στοχοποιούν και τους λοιδορούν".

