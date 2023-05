Κοινωνία

Καματερό: Άνδρας έπεσε σε ρέμα από ύψος πέντε μέτρων

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική για να συνδράμει στην ανάσυρσή του.

(εικόνα αρχείου)

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στο Καματερό, λόγω της πτώσης ενός νεαρού άνδρα σε ρέμα της περιοχής.

Ο νεαρός έπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από ύψος περίπου 5 μέτρων σε ένα ρέμα στο Καματερό.

Η πυροσβεστική δέχθηκε κλήση περίπου στις 19:30 για να συνδράμει στην ανάσυρσή του από δύσβατο σημείο, στη συμβολή των οδών Πετμεζά και Ναπολέοντος Ζέρβα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις καθώς και 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που μετέφεραν τον τραυματισμένο νεαρό στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε σε νοσομείο.

