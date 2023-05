Αθλητικά

NBA: Το Μαϊάμι έκανε το break στη Βοστώνη στους τελικούς της Ανατολής

Ο αγώνας κρίθηκε στην τρίτη περίοδο όπου οι Χιτ έκαναν ρεκόρ ομάδας στα playoffs σημειώνοντας 46 πόντους.

Με τον Τζίμι Μπάτλερ να συνεχίζει τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στην postseason οι Χιτ επικράτησαν με 123-116 των Σέλτικς στη Βοστώνη και πήραν προβάδισμα με 1-0 στους τελικούς της Ανατολής. Ο αγώνας κρίθηκε στην 3η περίοδο όταν οι Χιτ έκαναν ρεκόρ ομάδας στα playoffs του NBA σημειώνοντας 46 πόντους ενώ παράλληλα κράτησαν τους «Κέλτες» στους 25 πόντους μετατρέποντας στο εις βάρος τους 66-57 (24΄) στο υπέρ τους 103-91 (36΄). Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι Χιτ ξεκίνησαν με break και στους 3 γύρους των φετινών playoffs (Μιλγουόκι, Νέα Υόρκη, Βοστώνη).

Ο Μπάτλερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους (10/21 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 9/10 βολές), 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 6 κλεψίματα σε 43 λεπτά συμμετοχής σημειώνοντας τουλάχιστον 30 πόντους για 5ο παιχνίδι στη φετινή postseason. Από εκεί και πέρα ο Μπαμ Αντεμπάγιο είχε 20 πόντους για τους νικητές ενώ από 15 πόντους σημείωσαν οι Γκέιμπ Βίνσεντ, Μαξ Στρους, Κέιλεμπ Μάρτιν και Κάιλ Λάουρι.

Για τους γηπεδούχους ο Τζέισον Τέιτουμ είχε 30 πόντους αλλά δεν επιχείρησε σουτ στην τελευταία περίοδο, ο Τζέιλεν Μπράουν σημείωσε 22 πόντους και ο Μάλκομ Μπρόγκντον είχε 19 πόντους.

Επόμενη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη την Παρασκευή (ξημερώματα Σαββάτου για Ελλάδα) και πάλι στο «TD Garden» της Βοστώνης.

