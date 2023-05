Κοινωνία

Χειμάρρα – Μπελέρης: Οι αλβανικές Αρχές πήγαν να κατεδαφίσουν το σπίτι συνεργάτη του

Ο Φιόρης Μπέλης που ήταν μέλος της καταμέτρησης των ψήφων στις δημοτικές εκλογές, καταγγέλλει ότι πήγαν να κατεδαφίσουν το σπίτι του με εκρηκτικά «χωρίς κανένα χαρτί και εξήγηση».

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Χειμάρρα, τη στιγμή που ο Φρέντι Μπελέρης, νικητής των τοπικών εκλογών της Κυριακής, παραμένει φυλακισμένος, όπως και ο συνεργάτης του Παντελής Κοκαβέσης.

Όπως κατήγγειλε ο συνεργάτης του Φρέντι Μπελέρη, Φιόρης Μπέλης, μέλος της επιτροπής καταμέτρησης στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής, έκανε την εμφάνισή του συνεργείο της αλβανικής πολεοδομικής αστυνομίας, που απείλησε να κατεδαφίσει ως αυθαίρετο, κτίριο ιδιοκτησίας του, με ελεγχόμενη έκρηξη, το απόγευμα της Τετάρτης.

«Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος, κανένας άλλος. Δύο μέρες μετά την καταμέτρηση έρχεται το κράτος κάτω από το σπίτι με στρατό, με περιπολίες και αστυνομίες… Δεν μου έχουν δώσει κανένα χαρτί ούτε κάποια εξήγηση» λέει και συνεχίζει: «Μας βγάζουν έξω από το σπίτι και τον χώρο μας και βάζουν μέσα το κομπρεσέρ του στρατού».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το συγκεκριμένα κτίριο είχε κριθεί πριν από δύο χρόνια ξανά κατεδαφιστέο αλλά η οικογένεια κατάφερε να το σώσει.

