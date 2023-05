Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης και η νέα Σελήνη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

Για την νέα Σελήνη και την επίδραση της στα ζώδια, μίλησε την Πέμπτη η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η αστρολόγος, «Η Σελήνη θα πάει στον Ταύρο. Αν ήταν μόνο αυτή η όψη, θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη της εποχής».

Η Λίτσα Πατέρα διευκρίνισε ότι «Η νέα Σελήνη είναι νέο ξεκίνημα που διαρκεί πολύ, μέχρι την επόμενη πανσέληνο και επηρεάζει θετικά πολλά ζώδια».

Σημείωσε ωστόσο ότι «ο Άρης που κάνει όψη με τον Πλούτωνα μέσα στο Σαββατοκύριακο και χρειάζεται προσοχή».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

