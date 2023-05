Πολιτισμός

Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς: “Αυλαία” της γιορτής χρωμάτων και αρωμάτων (εικόνες)

Δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες προσέλκυσε η 69ης Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, που ολοκληρώθηκε με βραβεύσεις.

Η αυλαία της 69ης ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ έπεσε την Κυριακή 14 Μαΐου 2023, μια βραδιά αποχαιρετισμού του υπέροχου κόσμου των χρωμάτων και των αρωμάτων που κράτησε για 18 ημέρες, στο Άλσος Κηφισιάς «Δήμαρχος Δημήτρης Ζωμόπουλος».

Η φετινή έκθεση προσέλκυσε 90.000 επισκέπτες που περιηγήθηκαν στο θεματικό πάρκο των Ελληνικών Κήπων καθώς και στα 87 καλαίσθητα περίπτερα με λουλούδια και φυτά αλλά και στα περίπτερα των κοινωνικών φορέων που παράγουν έργο για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Πλήθος κόσμου τίμησε με την παρουσία του την τελετή λήξης της 69ης ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ και παρακολούθησε με ενδιαφέρον τις ομιλίες του Δημάρχου, του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Ανθοκομικής Έκθεσης καθώς και τις βραβεύσεις προσώπων, εταιρειών και φορέων που τιμήθηκαν για την προσφορά τους.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, στην ομιλία του αποκάλεσε την Ανθοκομική Έκθεση του Δήμου Κηφισιάς «στέμμα», του πανέμορφου Δήμου μας. Πρόκειται για το θεσμό – «γέφυρα» μεταξύ της νοσταλγικής Κηφισιάς και της Κηφισιάς του σήμερα, τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχάρη επίσης όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης, αναφέρθηκε στις πολυδιάστατες δράσεις- εκδηλώσεις της έκθεσης, εξήρε το έργο των σπουδαίων κοινωνικών φορέων και συλλόγων και έκανε ειδική μνεία στην εκδήλωση – σταθμό της ομιλίας του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Κηφισιάς, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος κ. Κυρίλλου που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ανθοκομική με θέμα το οικολογικό πρόβλημα.

Ο κ. Θωμάκος ανακοίνωσε πως η 70η Ανθοκομική Έκθεση θα είναι αφιερωμένη στον Περικλή Καραγιαννάκη, ψυχή για δεκαετίες της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Χαρακτήρισε μάλιστα τον εκλιπόντα άγρυπνο φρουρό της Έκθεσης που στάθηκε δίπλα σε όλους τους Δημάρχους και τις Διοικήσεις.

Στο υψηλό επίπεδο της φετινής έκθεσης, σημαντική ήταν η συμβολή των εκθετών και του έργου που έγινε στο Θεματικό Πάρκο που ήταν αφιερωμένο στους «Ελληνικούς Κήπους».

Η ιστορία της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς ξεκινάει από το 1896 και συνεχίζεται. «Ανθοκομική Κηφισιάς λοιπόν για πάντα, Κηφισιά και Ανθοκομική για μια καλύτερη ζωή!».

Ο Πρόεδρος της Ανθοκομικής Γιώργος Τρ. Παπαδόπουλος, ως οικοδεσπότης της φετινής Έκθεσης, ευχαρίστησε εκ βαθέων, όλους αυτούς που συνετέλεσαν στην υλοποίησή της, αλλά και στην επιτυχία της. Το εποχικό και μόνιμο προσωπικό της Έκθεσης και του Άλσους, τους εκθέτες, τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος-Πρασίνου, Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού, και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ευχαρίστησε επίσης τους Αρχιτέκτονες Τοπίου και τους εθελοντές που εμπνεύστηκαν και υλοποίησαν τους Ελληνικούς Κήπους. Τους χορηγούς και την εταιρεία 24ωρης φύλαξης του Άλσους. Τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς αλλά και τον κάθε ανώνυμο επισκέπτη που τίμησε την έκθεση με την παρουσία του. Ο κ. Παπαδόπουλος, επεσήμανε ότι, η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, καινοτομεί για άλλη μια φορά με το θεματικό της Πάρκο και τα ετήσια αφιερώματά της και αυτό αποτελεί έναν από τους λόγους που ο Θεσμός διατηρείται πάντα ζωντανός και σύγχρονος. Τόνισε επίσης πως την 69η Ανθοκομική, την τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρωθυπουργός και ο Μητροπολίτης μας με την πεφωτισμένη ομιλία του. Κλείνοντας επεσήμανε πως μπορεί να τελείωσε η 69η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, αλλά ξεκινά η προετοιμασία της 70ης.

Ο Αντιπρόεδρος της Ανθοκομικής κ. Βασίλης Καραγιαννάκης, ανέφερε ότι φέτος τα εισιτήρια και η επισκεψιμότητα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. «Αυτό μας ευχαριστεί ιδιαιτέρως γιατί μας δείχνει ότι η έκθεση αυτή παραμένει επί δεκαετίες στην καρδιά όχι μόνο των συμπολιτών μας αλλά και φίλων από άλλους δήμους» τόνισε χαρακτηριστικά. Επίσης ανέφερε ότι «ως Αντιπρόεδρος τα 2 χρόνια, ένιωσα πως σε αυτό το νομικό πρόσωπο δε μας χωρίζει καμία πολιτική ταυτότητα αντιθέτως μας ενώνει η επιθυμία να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και μια επιτυχή έκθεση κάθε χρόνο».

Η Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου ''ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ'' κα Ινώ Κωνσταντοπούλου είπε ότι «εκ μέρους της Προέδρου μας κυρίας Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη και του ΔΣ, ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον Δήμαρχο Κηφισιάς κ. Γιώργο Θωμάκο και τον Πρόεδρο της Ανθοκομικής κ. Γιώργο Παπαδόπουλο που για άλλη μια χρονιά έδωσαν την ευκαιρία στο ΌΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους χιλιάδες επισκέπτες της Ανθοκομικής για το πως μπορεί κάποιος με λίγο αίμα να σώσει μια ζωή που κινδυνεύει. Μέχρι σήμερα έχουν κερδηθεί 4 ζωές και ελπίζουμε να βρεθούν πολλοί ακόμα ανάμεσα στους 270 εθελοντές δότες μυελού των οστών που εγγράψαμε φέτος».

Ο κ. Απόστολος Σιαμπάνης που εκπροσώπησε την ΣΤΑ.ΣΥ. αναφέρθηκε στην αδιάρρηκτη σχέση 165 χρόνων λειτουργίας του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου με το Δήμο Κηφισιάς και ιδιαίτερα με το Άλσος Κηφισιάς.

Την παρουσίαση έκανε η κα Μαρίνα Τσιντικίδου, κηποτέχνης. Οι επισκέπτες της Έκθεσης είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μελωδίες από τη Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Χίου ενώ η χορωδία των ταλαντούχων Μικρών Τροβαδούρων, ικανοποίησε το κοινό το οποίο της χάρισε το πιο δυνατό του χειροκρότημα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Στον εκλιπόντα πριν λίγων ημερών ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε η κα Θεοδώρα Καραγιαννάκη.

Η βράβευση έγινε από τον Δήμαρχο Κηφισιάς Γιώργο Θωμάκο

Η εταιρεία PRAKTIKER HELLAS A.E. - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Κωνσταντινίδης Παναγιώτης , Kipos Expert Praktiker

, Kipos Expert Praktiker Η βράβευση έγινε από τον κ. Τσουτσοπλίδη Ηλία, Σύμβουλο της Ανθοκομικής

Η εταιρεία COSMOTE S.A. - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Μήτσιος Γιάννης, Δ/ντής Εταιρικής Επικοινωνίας (Διεύθυνση Corporate Affairs & Internal Communications Ομίλου ΟΤΕ)

Δ/ντής Εταιρικής Επικοινωνίας (Διεύθυνση Corporate Affairs & Internal Communications Ομίλου ΟΤΕ) Η βράβευση έγινε από τον Πρόεδρο της Ανθοκομικής κ. Γιώργο Τρ. Παπαδόπουλο

Η εταιρεία ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Σιαμπάνης Απόστολος Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής & Ανάπτυξης

Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής & Ανάπτυξης Η βράβευση έγινε από τον Πρόεδρος της Ανθοκομικής κ. Γιώργο Τρ. Παπαδόπουλο

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» - ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ

Το βραβείο παρέλαβε η κα Κωνσταντοπούλου Ινώ , Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου ΌΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

, Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου ΌΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ Η βράβευση έγινε από τον Δημάρχο Κηφισιάς Γιώργο Θωμάκο

Το «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ» - ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ

Το βραβείο παρέλαβε η κα Λιούτα Κορίνα , Πρόεδρος

, Πρόεδρος Η βράβευση έγινε από την κα Βουτσινά Άντα, μέλος του ΔΣ της Ανθοκομικής

Η ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ - ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Μαρινέλης Δημήτριος , Εφορος

, Εφορος Η βράβευση έγινε από την κα Ποντικάκη Νίκη, μέλος του ΔΣ της Ανθοκομικής

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» - ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος , Πρόεδρος

, Πρόεδρος Η βράβευση έγινε από τον Πρόεδρο της 69ης Ανθοκομικής, κ Γιώργο Τρ. Παπαδόπουλο

Στον κ. ΜΙΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ - ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Μίγκας Δημήτριος

Η βράβευση έγινε από τον κ. Ανασταστιάδη Κωνσταντίνο, μέλος του ΔΣ της Ανθοκομικής

Στον ΤΑΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ - ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Ταλλάς Νικόλαος

Η βράβευση έγινε από την κα Σκορδίλη Ειρήνη , μέλος του ΔΣ της Ανθοκομικής

Στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 69Η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε η κα Πουλημένου Νάντια , Συνιδιοκτήτρια

, Συνιδιοκτήτρια Η βράβευση έγινε από την κα Παπαματθαίου Βίκη, μέλος του ΔΣ της Ανθοκομικής

Στην εταιρεία GRYLLIS WATTER LILLIES - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Γρύλλης Ιωάννης , Γεωπόνος, Αρχιτέκτονας Τοπίου και Παραγωγός φυτών

, Γεωπόνος, Αρχιτέκτονας Τοπίου και Παραγωγός φυτών Η βράβευση έγινε από τον κ. Καραγιαννάκη Βασίλη, Αντιπρόεδρο της Ανθοκομικής

Στην εταιρεία PARADISE PLANTS ΑΕ - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Ιωακειμίδης Κωνσταντίνος / Ιδιοκτήτης

/ Ιδιοκτήτης Η βράβευση έγινε από τον κ. Κιτάντζη Ιωάννη, μέλος του ΔΣ της Ανθοκομικής

Στην εταιρεία ΚΙΤΑΝΤΖΗΣ ΦΥΤΑ Α.Ε. - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Κιτάντζης Ιωάννης , Διευθύνων Σύμβουλος

, Διευθύνων Σύμβουλος Η βράβευση έγινε από τον κ. Μαρούδα Ιωάννη, πρώην μέλος του ΔΣ της Ανθοκομικής

Στην εταιρεία MEDI PRINOU - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στην Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤHΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Παντελάτος Δημήτριος , Αντιπρόεδρος

, Αντιπρόεδρος Η βράβευση έγινε από τον Πρόεδρο της Ανθοκομικής κ. Γιώργο Τρ. Παπαδόπουλο

Στην εταιρεία ΕΡΜΗΣ Α.Ε. - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Θωμάς Γεροντόπουλος , Συνιδιοκτήτης της εταιρείας

, Συνιδιοκτήτης της εταιρείας Η βράβευση έγινε από τον κ. Καυγαλάκη Μιχάλη, Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας και Ύδρευσης

Στην εταιρεία BRIGHT ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΕ - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Δημήτρης Βασιλείου , Σύμβουλος Φωτισμού

, Σύμβουλος Φωτισμού Η βράβευση έγινε από τον κ. Τσαγκαράκη Ευάγγελο, μέλος του ΔΣ της Ανθοκομικής

Στην εταιρεία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε η κα Δήμητρα Αναγνώστου , μέτοχος της εταιρείας Αναγνώστου Φυτοχώματα

, μέτοχος της εταιρείας Αναγνώστου Φυτοχώματα Η βράβευση έγινε από την κα Μουλά Μπέσσυ, μέλος του ΔΣ της Ανθοκομικής

Στην εταιρεία ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΜΟΝ ΙΚΕ - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε η κα Ελευθεράκη Ειρήνη , Υπεύθυνη της Εταιρείας

, Υπεύθυνη της Εταιρείας Η βράβευση έγινε από τον κ. Παντελεάκη Ιωάννη, Πρόεδρο Μένανδρος ΑΕ

Στην εταιρεία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Κακανέλης Γρηγόρης , Διοικητικός Διευθυντής της εταιρείας.

, Διοικητικός Διευθυντής της εταιρείας. Η βράβευση έγινε από τον κ. Σκορδίλη Γιώργο, Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Περιβάλλοντος

Στην εταιρεία EUROMEDICA S.A. - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Μάνος Μακρής , Διευθυντής Marketing της EUROMEDICA

, Διευθυντής Marketing της EUROMEDICA Η βράβευση έγινε από την κα Αστερίου Πολυξένη, Πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κηφισιάς

Στην εταιρεία HERTZ AUTOHELLAS A.T.E.E. - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στην εταιρεία Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. - ΔΙΟΣ - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στην ΧΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟ

Το βραβείο παρέλαβε η κα Πέππα Ελένη , Πρόεδρος

, Πρόεδρος Η βράβευση έγινε από τον κ. Οικονομίδη Μινά, πρώην μέλος του ΔΣ της Ανθοκομικής

Στην ΧΑΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟ

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Παπαδάκης Γιώργος , Πρόεδρος

, Πρόεδρος Η βράβευση έγινε από την κα Τρανούλη Αθηνά, Περιφερειακό Σύμβουλο Αττικής

Στο ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΑΓΑΠΗ" - ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Καρύδας Φώτης , Μελος ΔΣ

, Μελος ΔΣ Η βράβευση έγινε από την κα Κασιμάτη Ζέτη, Δημοτική Σύμβουλος, Εντεταλμένη Δημοσίων σχέσεων

Στην ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ - ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ

Το βραβείο παρέλαβε η κα Μουστάκη Κατερίνα , Πρόεδρος

, Πρόεδρος Η βράβευση έγινε από τον κ. Ανασταστιάδη Κωνσταντίνο, μέλος ΔΣ της Ανθοκομικής

Στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΗΦΙΣΙΩΤΩΝ - ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ

Το βραβείο παρέλαβε η κα Τσαλαβούτα Βάσω , Πρόεδρος

, Πρόεδρος Η βράβευση έγινε από τον κ. Κατσίμπα Γιώργο Αντιπρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Στον ΧΡΗΣΤΟ ΛΑΧΑΝΑ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Λαχανάς Χρήστος , Πρόεδρος της 68 ης Ανθοκομικής

, Πρόεδρος της 68 Ανθοκομικής Η βράβευση έγινε από τον Πρόεδρο της 69ης Ανθοκομικής, κ Γιώργο Τρ. Παπαδόπουλο

Στην εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ TV - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε η κα Κορλέτη Τέσσα , Corporate Communications & PR Director, Antenna TV

, Corporate Communications & PR Director, Antenna TV Η βράβευση έγινε από τον Δήμαρχο Κηφισιάς κ. Γιώργο Θωμάκο

Στον ραδιοφωνικό σταθμό EASY 97.2 - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε η κα Σκρέτα Δόμνικα , Head of Marketing, Communications & Digital Strategy, Antenna Music

, Head of Marketing, Communications & Digital Strategy, Antenna Music Η βράβευση έγινε από την κα Κεφαλογιάννη Λουκία, Αντιπεριφερειάρχη Β1 Τομέα Αττικής

Στο REAL GROUP και στον κ. Νίκο Χατζηνικολάου - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στην εταιρεία APIVITA - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε η κα Ζη Ελένη , CSR Coordinator

, CSR Coordinator Η βράβευση έγινε από την κα Ντάλλη Ράνια, Κοινοτική Σύμβουλο

Στο ηλεκτρονικό περιοδικό GARDENMAGAZINE.gr - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε η κα Γάρδου Τζίνα , Συντάκτης Γεωπόνος,

, Συντάκτης Γεωπόνος, Η βράβευση έγινε από τον κ. Μάστρακα Γιώργο, Επίτιμο Πρόεδρο Συλλόγου Αιγυπτιωτών

Στο ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε ο κ Κασιμάτης Ιωάννης Διευθυντής Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

Διευθυντής Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού Η βράβευση έγινε από τον κ. Γιώργο Τρ. Παπαδόπουλο, Πρόεδρο της Ανθοκομικής

Στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ "ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ" - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Σκορδίλης Γιώργος , Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος

, Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος Η βράβευση έγινε από τον κ. Γιώργο Τρ. Παπαδόπουλο, Πρόεδρο της Ανθοκομικής

Στο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ "ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ" - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το βραβείο παρέλαβε η κα Παπαδάτου Ζωή , Προϊστάμενη του Τμ. Κοινωνικού Σχεδιασμού

, Προϊστάμενη του Τμ. Κοινωνικού Σχεδιασμού Η βράβευση έγινε από τον κ. Γιώργο Τρ. Παπαδόπουλο, Πρόεδρο της Ανθοκομικής

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 69ης ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

1. Για τον κήπο «Η εξέλιξη και η προσαρμογή των ελληνικών κήπων στα νέα κλιματολογικά δεδομένα»

Το βραβείο απονεμήθηκε στον κ. Γρύλλη Ιωάννη , Γεωπόνο, Αρχιτέκτονα Τοπίου και Παραγωγό φυτών

, Γεωπόνο, Αρχιτέκτονα Τοπίου και Παραγωγό φυτών Το βραβείο παρέλαβε ο ίδιος

Η βράβευση έγινε από τον κ. Ραυτόπουλο Παναγιώτη

2. Για τον κήπο «Φυτογενετικοί πόροι, αυτοφυή είδη και μικροτοπία»

Το βραβείο απονεμήθηκε στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και τον Βοτανικό Βαλκανικό Κήπο Κρουσίων

και τον Το βραβείο παρέλαβε η κα Μαλούπα Ελένη , Διευθύντρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ και υπεύθυνη του Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων

, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ και υπεύθυνη του Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων Η βράβευση έγινε από τον κ. Ραυτόπουλο Παναγιώτη

3. Για τον κήπο «Ένας κήπος προσβάσιμος για όλους»

Το βραβείο απονεμήθηκε στους Σπουδαστές του Δ΄ Εξαμήνου του ΔΙΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

του ΔΙΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Το βραβείο παρέλαβε η κα Παναγιώτου Ευαγγελία , Διευθύντρια του Δημόσιου ΙΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

, Διευθύντρια του Δημόσιου ΙΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Η βράβευση έγινε από τον κ. Ραυτόπουλο Παναγιώτη

4. Για τον κήπο: «ελληνΟΙΚΟΣ κήπος»

Το βραβείο απονεμήθηκε στην FYTRON Landscapes

5. Για τον κήπο «Ο Κρητικός Κήπος: Από το παρελθόν στο τώρα»

Το βραβείο απονεμήθηκε στους μελετητές Παγώνη Ηρώ (Γεωπόνο - Αρχ. Τοπίου) και Δημήτρη Σπύρο (Αρχ. Εσωτερικών Χώρων και Κεραμίστα)

(Γεωπόνο - Αρχ. Τοπίου) και (Αρχ. Εσωτερικών Χώρων και Κεραμίστα) Το βραβείο παρέλαβαν οι ίδιοι

Η βράβευση έγινε από τον κ. Ραυτόπουλο Παναγιώτη

6. Για τον κήπο «Ο Θεσσαλικός Κήπος»

Το βραβείο απονεμήθηκε στην κα Βολοβίνη Κλέα , Γεωπόνο και Αρχ. Τοπίου

, Γεωπόνο και Αρχ. Τοπίου Το βραβείο παρέλαβε η ίδια

Η βράβευση έγινε από τον κ. Ραυτόπουλο Παναγιώτη

7. Για τον κήπο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ «Επτάνησα»

Το βραβείο απονεμήθηκε στην κα Ροντογιάννη Ερωφίλη , Δασολόγο, Περιβαλλοντολόγο και Αρχιτέκτων Τοπίου

, Δασολόγο, Περιβαλλοντολόγο και Αρχιτέκτων Τοπίου Το βραβείο παρέλαβε η ίδια

Η βράβευση έγινε από τον κ. Ραυτόπουλο Παναγιώτη

8. Για τον κήπο «Το αγροτικό τοπίο της Δυτικής Μακεδονίας»

Το βραβείο απονεμήθηκε στο γραφείο UBUPlan Architecture και την κα Αθανασιάδου Λένα , Δρ. Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπόνο και Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου

και την κα , Δρ. Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπόνο και Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου Το βραβείο παρέλαβε για λογαριασμό των Αρχιτεκτόνων Τοπίου ο κ. Θυμάκης Νίκος από το ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

από το ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ Η βράβευση έγινε από τον κ. Ραυτόπουλο Παναγιώτη

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ» ΤΗΣ 69ης ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στους ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ»

Βραβεύτηκαν:

Φωτεινή Χαλαστάνη

Μαρία Καρκιμπατζάκη

Κατερίνα Δημητρακοπούλου

Μαρίνα Δαρζέντα

Αντιγόνη Παππά

Πέτρος Στρατής

Ευαγγελία Παναγιώτου

Χρήστος Κάντζας

Βασίλης Μπαλλής

Νικόλαος Θυμάκης

Νεφέλη Παπαμιχαλάκη

Ιωάννης Μαυρικάκης

Κωνσταντίνος Γληγόρης

Βασιλική Καλή

Τους βράβευσε η κα Ελίνα Κατσίκα, Αρχιτέκτων Τοπίου, Γεωπόνος της Ανθοκομικής

