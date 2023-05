Κοινωνία

Φυλακές Δομοκού: “Λαβράκια” έβγαλαν οι έλεγχοι των Αρχών

Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν, ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα, ναρκωτικά και όπλα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (17/5) στις φυλακές Δομοκού, μεταξύ άλλων βρέθηκαν κινητά, ναρκωτικά χάπια, κάνναβη και αυτοσχέδια μαχαίρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Στο πλαίσιο των οδηγιών που έχουν δοθεί από την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής σχετικά με την διενέργεια ερευνών σε όλα τα Σωφρονιστικά Καταστήματα της Χώρας, νυχτερινές ώρες της 17/05/2023, πραγματοποιήθηκε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δομοκού έκτακτη έρευνα από Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους, την Ομάδα Αντιμετώπισης Έκνομων Ενεργειών της Εξωτερικής Φρουράς και με τη συνδρομή Αστυνομικού σκύλου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες συνολικού βάρους εκατό (100) γραμμαρίων, πιθανόν ινδικής κάνναβης, σαράντα (40)ναρκωτικά χάπια, έξι(6) κινητά τηλέφωνα, τέσσερα (4) αυτοσχέδια μαχαίρια, ένας (1) αυτοσχέδιος ρευματοκλοπέας, δύο (2) φορτιστές κινητών τηλεφώνων, δύο (2) hands-free, μία(1) αυτοσχέδια λίμα κοπής σιδήρου και έξι (6) κάρτες sim.

Οι έρευνες για την ανεύρεση παράνομων και μη προβλεπόμενων από τον Σωφρονιστικό Κώδικα αντικειμένων στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό για την αποτροπή κάθε έκνομης ενέργειας.

