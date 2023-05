Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός: Ο Ναδάλ απέσυρε την συμμετοχή του

Ο 36χρονος Ισπανός τενίστας ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην διοργάνωση. Τι αποκάλυψε για το τέλος της καριέρας του.



Ο Ράφα Ναδάλ γνωστοποίησε σήμερα (18/5) ότι απέσυρε τη συμμετοχή του από το Ρολάν Γκαρός. Ο 36χρονος Ισπανός τενίστας, ο οποίος έχει κατακτήσει 14 φορές το τρόπαιο στο χωμάτινο τουρνουά γκραν σλαμ, έκανε τη σχετική ανακοίνωση στην ακαδημία του, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από τη φημισμένη διοργάνωση της γαλλικής πρωτεύουσας για πρώτη φορά από το ντεμπούτο του, το 2005.

Ο θρύλος του αθλήματος δεν έχει αγωνιστεί από τον Ιανουάριο, όταν έλαβε μέρος στο Όπεν Αυστραλίας, όπου τραυματίστηκε στο αριστερό ποδι. Ο Ναδάλ και το επιτελείο του ανέμεναν ότι η περίοδος αποθεραπείας του θα κρατούσε 6-8 εβδομάδες, ωστόσο ο Ισπανός δεν έχει επιστρέψει στη δράση.

«Η εξέλιξη του τραυματισμού που υπέστην στην Αυστραλία δεν έχει πάει όπως θα ήθελα. Έχω χάσει στόχους στη διαδρομή και το Ρολάν Γκαρός γίνεται αδύνατο» τόνισε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Αυτή τη στιγμή δεν θα είμαι σε θέση να βρεθώ στο Ρολάν Γκαρός. Με αυτό που είναι αυτό το τουρνουά για μένα, μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολ είναι. Δεν έχω πρόθεση να συνεχίσω να αγωνίζομαι για τους επόμενους μήνες». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το 2024 θα είναι η τελευταία χρονιά στην καριέρα του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από τα 14 τρόπαια που έχει κατακτήσει στο Ρολάν Γκαρός, ο Ναδάλ έχει ρεκόρ 112 νίκες-3 ήττες στις 18 συμμετοχές του στη διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένου του απόλυτου 14-0 σε τελικούς. Πέρυσι στο Παρίσι, νίκησε στον τελικό τον Κάσπερ Ροούουντ και έφτασε τους 22 τίτλους σε τουρνουά γκραν σλαμ, μια συγκομιδή την οποία έχει «ισοφαρίσει» πλέον ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

