“Είμαστε μαζί”: τα θέματα και οι καλεσμένοι του Σαββάτου στον ΑΝΤ1

Πλούσια και ποικίλη είναι η ύλη της εκπομπής “Είμαστε μαζί”, με την Ελίνα Παπίλα και την συντροφιά της, που προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στον ΑΝΤ1

Αυτό το Σάββατο θα «Είμαστε Μαζί» ζωντανά, παρέα, με άποψη στις 15:00 στον ΑΝΤ1. Η Ελίνα Παπίλα, ο Αντώνης Βλοντάκης, ο Γιώργος Λάγιος και η Νεφέλη Meg έρχονται με συνεντεύξεις, προβληματισμούς και συζητήσεις για θέματα που μας απασχολούν, για να γεμίσουν το απόγευμα του Σαββάτου μας με αισιοδοξία και θετική ενέργεια.

Το Σάββατο 20 Μαΐου, στην παρέα του «ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ» θα είναι ο Δημήτρης Μακαλιάς σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί.

Στην ενότητα «ΣΚΕΨΟΥ» με τον Γιώργο Λάγιο, θα αναρωτηθούμε αν το φλερτ είναι μια αθώα εκδήλωση θαυμασμού και κατά πόσο μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των σχέσεών μας.

Ακόμα, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Νίκος Βαμβακούλας ανοίγει την καρδιά του στον Αντώνη Βλοντάκη και μοιράζεται μαζί μας ανέκδοτες ιστορίες από το παρελθόν.

Τέλος, η Νεφέλη Μεγκ μάς φέρνει τον απόλυτο οδηγό της κάλπης για τους νέους ψηφοφόρους!

Σημείωση: Εκτάκτως αυτή την Κυριακή η εκπομπή δεν θα μεταδοθεί, λόγω της εκλογικής αναμέτρησης της 21ης Μαΐου.

«Είμαστε Μαζί»: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00 στον ΑΝΤ1!

Γιατί σε όλα όσα ζούμε, αξίζει να «Είμαστε Μαζί»!

