Κηδεία Γιάννη Βογιατζή: Υποβασταζόμενη η σύζυγός του, συντετριμμένα τα παιδιά του (εικόνες)

Συγκίνηση στο "τελευταίο" αντίο του σπουδαίου καλλιτέχνη. Πλήθος καλλιτεχνών στην κηδεία του.

Ο Γιάννης Βογιατζής πέθανε το πρωί της Δευτέρας (15/5) σε ηλικία 89 ετών από πολυοργανική ανεπάρκεια, "βυθίζοντας" σε πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Κι ενώ αρχικά επιθυμία της οικογένειάς του ήταν η σορός του να αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα, τελικά το μεσημέρι της Παρασκευής, πραγματοποιήθηκε η νεκρώσιμος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην κεντρική πλατεία Κερατέας.

Tο μεσημέρι της Παρασκευής, συγγενείς φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Συντετριμμένοι ήταν φυσικά οι γιοι του Γιάννη Βογιατζή, όπως και η σύζυγός του, που έφτασε στην εκκλησία υποβασταζόμενη.

Η σύζυγός του ήταν υποβασταζόμενη, ενώ τα παιδιά του, Χρήστος και Βασίλης ήταν συγκλονισμένα και κρατούσαν στα χέρια τους τα αγαπημένα του λουλούδια, λευκά τριαντάφυλλα.

Το παρών στην κηδεία έδωσαν μεταξύ άλλων, ο ξάδελφος του Γιάννης Βογιατζής, η σύζυγος του Μίμη Πλέσσα, Λουκίλα Καρρέρ, ο Μάκης Δελαπόρτας και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

