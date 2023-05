Life

Γιάννης Βογιατζής: Θρίλερ με την κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη

Θα αποτεφρωθεί ή θα ταφεί ο σπουδαίος καλλιτέχνης. Ο γιος του Γιάννη Βογιατζή ξεκαθαρίζει στην εκπομπή "Το Πρωινό"...



Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος του Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος «έφυγε» τη Δευτέρα στα 89 του χρόνια.

Ο σπουδαίος τραγουδιστής και ηθοποιός δεν θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό, αλλά θα ταφεί όπως επιθυμεί η δεύτερη σύζυγός του. Τα παιδιά του καλλιτέχνη συμφώνησαν με την απόφαση της δεύτερης συζύγου, με αποτέλεσμα η κηδεία του να γίνει την Παρασκευή 19 Μαΐου στη 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην κεντρική πλατεία Κερατέας.

Τι δήλωσε ο γιος του Γιάννη Βογιατζή στην εκπομπή "Το Πρωινό":

«Η κηδεία του πατέρα μου θα γίνει 19 του μηνός στη 1 το μεσημέρι, στην Κερατέα, θα ακολουθήσει λειτουργία στην πλατεία της Κερατέας, στον Άγιο Δημήτριο στην εκκλησία και μετά θα πάμε στο νεκροταφείο της Κερατέας να τον θάψουμε και όχι να τον κάψουμε, όπως έγινε παρεξήγηση.

Βέβαια φταίω κι εγώ λίγο για αυτό, φταίμε κι εμείς αλλά προέκυψε κι έτσι είναι επιθυμία της γυναίκας του να γίνει θρησκευτική τελετή».

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αποτέφρωσης, Αντώνης Αλακιώτης για την διαδικασία καύσης νεκρών.

