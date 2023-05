Life

Γιάννης Βογιατζής: Η τελευταία επιθυμία του σπουδαίου καλλιτέχνη

Τη θλίψη σκόρπισε ο θάνατος του τραγουδιστή και ηθοποιού Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος είχε ήδη ανακοινώσει την τελευταία του επιθυμία.



Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιάννη Βογιατζή. Ο σπουδαίος τραγουδιστής και ηθοποιός έφυγε από τη ζωή, την Δευτέρα (16/5) σε ηλικία 89 ετών, έχοντας νοσηλευτεί το τελευταίο διάστημα στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο.

Ο ίδιος είχε αποκτήσει δύο γιους με την πρώτη του σύζυγο, ωστόσο αργότερα ξαναπαντρεύτηκε.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό", τελευταία επιθυμία του Γιάννη Βογιατζή ήταν να αποτεφρωθεί και γι’ αυτό η σορός του θα μεταφερθεί στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.





Ο ξάδελφός του τραγουδιστή και γνωστός ηθοποιός, Γιάννης Βογιατζής μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 και τόνισε:

«Είναι πρώτος μου ξάδελφος, τον έχει βαφτίσει ο πατέρας μου. Όταν έμαθα τον θάνατό του, έπαθα σοκ. Μου είπαν ότι νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο και φίλος μου γιατρός μού εξήγησε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Όταν έμαθα ότι πέθανε, τρελάθηκα στο κλάμα. Πέθανε ένας αδελφός μου.

Οι γιατροί μου είπαν ότι βρισκόταν σε μία πολύ επικίνδυνη στιγμή. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο δεσμό με τον Γιάννη. Όταν έπαιξε στον κινηματογράφο, η μητέρα μου τον είχε πάει. Ο πατέρας του τραγουδούσε υπέροχα και η μητέρα του θαυμάσια. Ήξερα ότι θα γίνει ένας σπουδαίος τραγουδιστής».

Ερωτηθείς για τον Γιώργο Κιμούλη τόνισε ότι είναι ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός με τον οποίο έχει συνεργατεί και θα ξανασυνεργαζόταν στο μέλλον. Τέλος χαρακτήρισε την συνεργασία τους μία από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής του.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή "Το Πρωινό":

Ποιος ήταν

Ο Γιάννης Βογιατζής γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1934.

Ήταν τραγουδιστής που δραστηριοποιήθηκε ως καλλιτέχνης σε όλους τους χώρους όπου λειτουργούσε το τραγούδι, στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στο ραδιόφωνο. Βραβεύτηκε δυο φορές με το 1ο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, το 1963 με το τραγούδι «Πέταξε ένα πουλί» (των Κώστα Κλάββα και Αλέξη Αλεξόπουλου) και το 1970 με το τραγούδι «Αδέρφια μου αλήτες πουλιά» (των Τόλη Βοσκόπουλου και Ηλία Λυμπερόπουλου).

Ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το τραγούδι από τις βραδιές ταλέντων του Ζοζέφ Κορίνθιου.

Υπήρξε ένα από τα αστέρια της δεκαετίας του 1960.

Ήταν φίλαθλος του Παναθηναϊκού και είχε τραγουδήσει και τον ύμνο της ομάδας.

Από το 1958 έως το 1962 ήταν επίσημος τραγουδιστής των ανακτόρων.

Το 1970, πριν την εμφάνιση στο Φεστιβάλ, έκανε εγχείρηση για πολύποδες και μετά από τρία χρόνια σταμάτησε το τραγούδι

Από το 1978 συνέχισε και πάλι να τραγουδά.

Έπειτα από 25 χρόνια πολιτικού γάμου, παντρεύτηκε το 2007 τη γυναίκα του και με θρησκευτικό γάμο.

