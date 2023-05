Τεχνολογία - Επιστήμη

Appodixi: Διαθέσιμη η νέα εφαρμογή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς γίνεται η αντικατάσταση της εφαρμογής και ποιες είναι οι νέες της δυνατότητες.

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει τους χρήστες της εφαρμογής appodixi ότι μπορούν να κατεβάσουν τη νέα έκδοση, που είναι ήδη διαθέσιμη στο Google Play και το Apple Store.

Προσοχή!

Η παλαιά έκδοση δεν θα λειτουργεί από σήμερα, Παρασκευή 19 Μαΐου 2023, στις 20:00.

Με την νέα έκδοση της εφαρμογής, ο χρήστης διευκολύνεται στη συμπλήρωση των στοιχείων για τις αναφορές που υποβάλλει, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζονται και ελέγχονται τα υποβαλλόμενα στοιχεία, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, η νέα έκδοση της εφαρμογής περιλαμβάνει τις ακόλουθες νέες λειτουργίες / δυνατότητες:

Βελτιωμένο περιβάλλον χρήστη και διευκολύνσεις για τη συμπλήρωση και υποβολή αναφορών από τον πολίτη.

Έλεγχος και εμπλουτισμός των στοιχείων των αναφορών για βελτίωση της αξιοπιστίας τους και καλύτερη αξιοποίησή τους από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Προσθήκη νέων κατηγοριών στην υποβαλλόμενη αναφορά και δυνατότητα υποβολής αναφοράς με δυνατότητα επιλογής περισσότερων του ενός λόγων αναφοράς (multiple check box).

Ενεργοποίηση ελέγχων για την αποτροπή πολλαπλών αναφορών για την ίδια υπόθεση και άλλες καταχρηστικές συμπεριφορές από τους χρήστες.

Αναβαθμίσεις τεχνικής φύσεως και ασφάλειας.