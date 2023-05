Τοπικά Νέα

Ηράκλειο: Φωτιά σε κέντρο διασκέδασης στην παραλιακή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.

Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής πραγματοποιήθηκε στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, μετά από πληροφορίες ότι σε κατάστημα που λειτουργούσε ως κέντρο διασκέδασης, έβγαιναν καπνοί.

Άμεσα έσπευσαν πέντε οχήματα με πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, πριν αυτή επεκταθεί σε παρακείμενα σπίτια και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έπρεπε να υποχωρήσουν οι καπνοί προκειμένου να ξεκινήσει το έργο της αποκάθαρσης. Στο σημείο έσπευσαν επίσης στελέχη και του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που θα διερευνήσουν τα αιτία εκδήλωσης της φωτιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: - Καιρός: Σάββατο με συννεφιά, βροχές και μπόρες

Σεισμός στην Κρήτη: Νέα δόνηση τη νύχτα

Goldman Sachs: H Ελλάδα στο κατώφλι της ανάκτησης επενδυτικής βαθμίδας