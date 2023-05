Κοινωνία

Φωτιά σε σπίτι στο Αιγάλεω: Νεκρή μία γυναίκα και ο σκύλος της (εικόνες)

Διαμέρισμα "τυλίχτηκε" στις φλόγες. Τραγικό θάνατο βρήκε μία ηλικιωμένη και το σκυλάκι της.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε υπόγειο πολυκατοικίας στο Αιγάλεω, στην οδό Ανδρέα Μιαούλη.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε γυναίκα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ανδρέα Μιαούλη, στο #Αιγάλεω.

????Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 17, 2023

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε από τους άντρες της Πυροσβεστικής μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι άκουσαν την γυναίκα να φωνάζει βοήθεια.

Μαζί με την 82χρονη στο διαμέρισμα ζούσε και ένας σκύλος ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός.





