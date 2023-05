Οικονομία

Ηράκλειο - απάτη: Απέσπασαν χιλιάδες ευρώ από λογαριασμό επιχειρηματία

Πόσα χρήματα απέσπασαν από τον 46χρονο επιχειρηματία.

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά απάτης από επιτήδειους που αδειάζουν τους λογαριασμούς Κρητικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο θύμα είναι ένας 46χρονος που ζει και δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο.

Ο ίδιος κατήγγειλε στην αστυνομία ότι δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από κάποιον άγνωστο ο οποίος προσποιήθηκε υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας και με διάφορα επιχειρήματα τον εξαπάτησε, πείθοντάς του να του δώσει τους κωδικούς του.

Στη συνέχεια είδε ότι από τον προσωπικό του λογαριασμό που διαθέτει στην τράπεζα να έχει γίνει μεταφορά χρημάτων συνολικής αξίας 3.000 ευρώ.

Οι αστυνομία ήδη ερευνά το θέμα ενώ για άλλη μία φορά εφιστά την προσοχή σε όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην δίνουν σε κανέναν προσωπικούς κωδικούς.

