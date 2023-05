Οικονομία

G7 - Ουκρανία: Καλούν την Κίνα να πιέσει τη Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο

Παράλληλα, οι G7 υπογράμμισαν πως θέλουν «εποικοδομητικές και σταθερές» σχέσεις με το Πεκίνο

Οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά (G7), που συνεδριάζουν στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας, κάλεσαν σήμερα την Κίνα «να ασκήσει πίεση στη Ρωσία για να σταματήσει την επίθεσή της» εναντίον της Ουκρανίας, ενώ υπογράμμισαν παράλληλα πως θέλουν «εποικοδομητικές και σταθερές» σχέσεις με το Πεκίνο.

«Είμαστε έτοιμοι να οικοδομήσουμε εποικοδομητικές και σταθερές σχέσεις με την Κίνα», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των επτά περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών του κόσμου (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο) κάνοντας λόγο για «τη σημασία που έχει το να έχουμε ειλικρινή διάλογο» με τις κινεζικές αρχές.

Η δήλωση αυτή αποτελεί καρπό διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, που προτείνουν μια πιο αυστηρή θέση με φόντο αυξανόμενες εντάσεις με την Κίνα, και άλλες, στην ευρωπαϊκή πλευρά, που επιμένουν ότι πρέπει να αποφευχθεί οποιοδήποτε κλίμα «αντιπαράθεσης» με τη γιγάντια ασιατική χώρα.

«Είναι απαραίτητο να συνεργασθούμε με την Κίνα, δεδομένων του ρόλου της στη διεθνή κονότητα και του μεγέθους της οικονομίας της, πάνω στις παγκόσμιες προκλήσεις καθώς και στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος», εκτιμά η G7, η οποία συνεδριάζει από χθες, Παρασκευή, μέχρι αύριο, Κυριακή, στη Χιροσίμα.

«Καλούμε την Κίνα να κάνει διάλογο μαζί μας, μεταξύ άλλων και στους κόλπους διεθνών φόρουμ, πάνω σε θέματα όπως η κλιματική κρίση και η κρίση της βιοποικιλότητας», προσθέτει η G7.

Η Ομάδα των Επτά υπογραμμίζει επίσης ότι δεν επιδιώκει μια πολιτική που να είναι σχεδιασμένη για να βλάψει την Κίνα ή να εμποδίσει την οικονομική πρόοδό της. Όμως παράλληλα οι μεγάλες δυτικές δυνάμεις και η Ιαπωνία προειδοποιούν τις κινεζικές αρχές σε πολλά σημεία. «Καλούμε την Κίνα να ασκήσει πίεση στη Ρωσία για να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεσή της και να αποσύρει αμέσως, πλήρως και χωρίς όρους τα στρατεύματά της από την Ουκρανία», υπογράμμισαν οι ηγέτες της G7.

Το Πεκίνο παραμένει πράγματι ένας σύμμαχος της Μόσχας και ουδέποτε καταδίκασε τη ρωσική εισβολή. «Ενθαρρύνουμε την Κίνα να υποστηρίξει μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στη βάση της εδαφικής ακεραιότητας», «μεταξύ άλλων και μέσω του απευθείας διαλόγου της με την Ουκρανία», συνέχισαν.

Οι χώρες της G7 επανέλαβαν επίσης την «αντίθεσή» τους σε κάθε κινεζική «στρατιωτικοποίηση» στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού, διαβεβαιώνοντας πως «δεν υφίσταται νόμιμη βάση» για «τις επεκτατικές θαλάσσιες διεκδικήσεις» της χώρας στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Στο θέμα της Ταϊβάν, επανέλαβαν την έκκλησή τους για «μια ειρηνική λύση» των διενέξεων με το Πεκίνο, το οποίο θεωρεί αυτό το νησί μία από τις επαρχίες του, την οποία δεν έχει ακόμη καταφέρει να επανενώσει με την υπόλοιπη επικράτειά του μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949. Η θέση των μελών της G7 σχετικά με την Ταϊβάν δεν έχει αλλάξει, επέμειναν.

