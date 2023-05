Πολιτική

Εκλογές 2023: Πόσους σταυρούς βάζουμε στο ψηφοδέλτιο

Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της Κυριακής. Δείτε πόσους σταυρούς προτίμησης μπορείτε να βάλετε στα ψηφοδέλτια.



Ο μέγιστος αριθμός των σταυρών προτίμησης που μπορούν να σημειώσουν οι ψηφοφόροι στις εκλογές της Κυριακής υπέρ υποψηφίων είναι ανάλογος με τον αριθμό των βουλευτών που εκλέγονται από την οικεία εκλογική περιφέρεια.



Έτσι, στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από ένας 1 μέχρι και 3 βουλευτές, σημειώνεται ένας σταυρός, όπου εκλέγονται από 4 έως και 7 βουλευτές, μέχρι δύο σταυρούς, από 8 έως και 12 βουλευτές, μέχρι τρεις σταυρούς, ενώ στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από 13 βουλευτές, μέχρι τέσσερις σταυρούς.



Συγκεκριμένα, έως τέσσερις μπορούν να βάλουν οι ψηφοφόροι στις εκλογικές περιφέρειες Α’ Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Νότιου Τομέα Αθηνών και Α’ Θεσσαλονίκης.



Έως τρεις σταυρούς σε Δυτικό Τομέα Αθηνών, Β’ Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Αχαΐας, Β’ Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Λαρίσης.



Έως δύο σταυρούς στις εκλογικές περιφέρειες Α’ Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ηλείας, Ημαθίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσης, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Πέλλης, Πιερίας, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδος και Χανίων.



Έναν σταυρό βάζουν οι ψηφοφόροι των εκλογικών περιφερειών Αργολίδος, Αρκαδίας, ‘Αρτης, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Λακωνίας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδος, Ξάνθης, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Φλωρίνης, Φωκίδος, Χαλκιδικής και Χίου.

