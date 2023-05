Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Βόλτα στην Ερμού και καφές με τους πολιτικούς συντάκτες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους δημοσιογράφους λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες.

Χαλαρή κουβέντα είχε το μεσημέρι σε καφέ στην οδό Ερμού, στο κέντρο της Αθήνας, στην καθιερωμένη πλέον συνάντηση με τους πολιτικούς συντάκτες, που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ευδιάθετος ο κ. Μητσοτάκης αστειεύτηκε με τους δημοσιογράφους και εμφανίστηκε αισιόδοξος για το αυριανό εκλογικό αποτέλεσμα.

Η κουβέντα με τους δημοσιογράφους περιεστράφη γύρω από τον αθλητισμό, άλλωστε υπάρχει αύριο βράδυ η συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε μεταξύ άλλων «ήταν μια πολιτισμένη προεκλογική περίοδος. Εμείς επιλέξαμε να μιλάμε για το μέλλον. Ο κόσμος ήταν πιο ζεστός απέναντί μου συγκριτικά με το 2019, με ξέρει καλύτερα».

Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται με τους διαπιστευμένους συντάκτες στο Μικρολίμανο, στον Πειραιά.

Στην Καλογρέζα υποδέχεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας τους εκπροσώπους του τύπου.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Ψήφος και με την ταυτότητα από το wallet του κινητού (βίντεο)

Εκλογές 2023: Όσα πρέπει να ξέρετε πριν ψηφίσετε

Τροχαίο - Ρόδος: Νεκρός μετά από σύγκρουση γουρούνας με φορτηγό (εικόνες)