Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Τσικουδιές και μαντινάδες σε χαλαρό κλίμα στο Ηράκλειο

Τους συνεργάτες του, τα τοπικά στελέχη και τους δημοσιογράφους είχε στην παρέα του στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

Στο Ηράκλειο βρίσκεται παραμονή των εκλογών ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος επέλεξε να βρεθεί σε ταβέρνα της περιοχής Ρογδιά, όπου γευμάτισε με δημοσιογράφους, υποψηφίους και τοπικά στελέχη του κόμματος.

Ο κ. Ανδρουλάκης σε χαλαρό κλίμα, λίγες ώρες μετά την προεκλογική του ομιλία στο Ηράκλειο και λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, είχε τη δυνατότητα να συζητήσει χαλαρά με τους παρευρισκόμενους, να γευτεί κρητικούς μεζέδες και τσικουδιά.

Τη συνάντηση συνόδευσαν οι ήχοι από κρητική λύρα, ενώ δεν έλειψαν και οι παραδοσιακές μαντινάδες.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν ο αυριανός τελικός της Ευρωλίγκα, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, που όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρακολουθήσει. Από την Κρήτη θα αναχωρήσει για την Αθήνα, όπως τόνισε, αφού ψηφίσει και αφού γευματίσει με την οικογένεια του.

