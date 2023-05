Αθλητικά

Bundesliga: Η Μπάγερν Μονάχου “αυτοκτόνησε” κόντρα στην Λειψία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Βαυαροί προηγήθηκαν εντός έδρας, αλλά στα τελευταία 25 λεπτά της αναμέτρησης δέχθηκαν 3 γκολ και πλέον η Ντότρμουντ είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο, μια αγωνιστική πριν το φινάλε.

«Βόμβα» στην «Allianz Arena» του Μονάχου με την Λειψία να νικά με 3-1 την Μπάγερν και μία αγωνιστική πριν το φινάλε, η Ντόρτμουντ θα έχει την Κυριακή την «χρυσή» ευκαιρία ν΄ «αγκαλιάσει» τον τίτλο της Bundesliga.

Με αυτή τη νίκη της η ομάδα του Μάρκο Ρόζε εξασφάλισε μια θέση στην τετράδα και το Champions League της ερχόμενης περιόδου. Αντίθετα για τους Βαυαρούς αυτή η ήττα μπορεί και να τους κοστίσει το πρωτάθλημα καθώς παραμένουν μεν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ένα βαθμό πάνω από τη Ντόρτμουντ, που όμως αγωνίζεται αύριο στην έδρα της Άουγκσμπουργκ και με νίκη θα έχει την ευκαιρία να περάσει στην κορυφή και την τελευταία αγωνιστική στην έδρα της να «σφραγίσει» τον τίτλο.

Η Μπάγερν άνοιξε το σκορ στο 25΄ με τον Γκνάμπρι αλλά η Λειψία ανέτρεψε την κατάσταση και πήρε τη νίκη με τα γκολ των Λάιμερ (65΄), Ενκουκού (76΄ πεν.) και Σόμποσλαϊ (86΄ πεν.)

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά – παράσυρση παιδιού: Το σπαρακτικό “αντίο” της οικογένειας



Χαϊδάρι: Ο διαρρήκτης ήταν αστυνομικός!

Πετρούπολη: Χειροπέδες σε 6 μαθητές Γυμνασίου για απόπειρα ληστείας