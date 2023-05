Πολιτική

Εκλογές: Πού ψηφίζουν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι πολιτικοί αρχηγοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από νωρίς το πρωί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι πολιτικοί αρχηγοί, μετά την χθεσινή ημέρα χαλάρωσης, θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Από νωρίς το πρωί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι πολιτικοί αρχηγοί, μετά την χθεσινή ημέρα χαλάρωσης, θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στις 12:00, θα ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα στο 104ο εκλογικό τμήμα, στο 44o δημοτικό σχολείο Αθηνών (Μηλιαράκη 57-59 & Κουρτίδου).

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στις 10:30 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς, στο 361ο εκλογικό τμήμα (Ολυμπιονικών 2 και Πλατεία Πολιτείας).

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας στις 09.30 θα μεταβεί για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο 14ο Εκλογικό Διαμέρισμα, 27o & 30o Δημοτικά Σχολεία Αθηνών, Χιλιανδαρίου 2-4, στην Κυψέλη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στις 09:45 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου (εκλογικό τμήμα 431).

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα ψηφίσει στις 10.00 πμ στο 152ο εκλογικό τμήμα του δήμου Λαμιέων (πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας).

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στις 11:30 στο 1ο ΓΕΛ Ελευθερίου Κορδελιού, Στρατάρχου Αλέξανδρου Παπάγου 40.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 - Συμμαχία για τη Ρήξη, Γιάνης Βαρουφάκης θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, στις 09.30, στη Λεωφόρο Ειρήνης και Αγίου Νικολάου 2 στο Πέραμα (εκλογικά τμήματα από 436 έως 439).

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής θα ψηφίσει στις 09:00 στο 1ο δημοτικό σχολείο (163ο εκλογικό τμήμα) στην περιοχή Αγίου Ελευθερίου στην Θεσσαλονίκη.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα ψηφίσει στις 09:30 στην Μεσσηνία.

Ο πρώην πρωθυπουργός και υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Α. Παπανδρέου, θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, στις 11:00π.μ., σε εκλογικό τμήμα του 2ου Γυμνασίου Πατρών (Μαιζώνος 156).

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης θα ψηφίσει στις 12:00 στο Πειραματικό Σχολείο, Σκουφά 43, στο Κολωνάκι.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Η Ελλάδα στις κάλπες - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κωνσταντίνου και Ελένης: Η ζωή και το έργο των Ισαποστόλων

Εκλογές – Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Κυριακή