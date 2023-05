Πολιτική

Εκλογές: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψήφισε με τα παιδιά του στην Κηφισιά (βίντεο)

"Αύριο θα ξημερώσει ακόμα καλύτερη μέρα για την πατρίδα μας" δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος.

Ψήφισε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς λίγο μετά τις 10 το πρωί ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έξω από το εκλογικό κέντρο, όπου έφτασε μαζί με τον γιο του και την κόρη του, τον υποδέχτηκε πλήθος κόσμου, και του ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Πολλά ήταν από νωρίς και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας που περίμεναν τον πρωθυπουργό στο εκλογικό κέντρο. Όταν έφτασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα.

Μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ο κ. Μητσοτάκης αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες δήλωσε:«Σήμερα ψηφίζουμε για το μέλλον μας, για υψηλότερους μίσθους και για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, για ένα αποτελεσματικότερο σύστημα υγείας, για μια πατρίδα πιο ισχυρή με ρποστατευμένα σύνορα, με σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη. Οι εκλογές είναι γιορτή της Δημοκρατίας. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι αύριο θα ξημερώσει μια ακόμη καλύτερη μέρα για την πατρίδα μας»





