Υγεία - Περιβάλλον

Ρόδος: Τουρίστρια πέθανε μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 52χρονη γυναίκα λιποθύμησε μόλις κατέβηκε από το τσάρτερ που είχε ξεκινήσει από την Νορβηγία.

Την τελευταία της πνοή άφησε 52χρονη τουρίστρια, μόλις έφθασε στη Ρόδο από τη Νορβηγία.

Λίγη ώρα μετά την άφιξη της στο Διεθνές αεροδρόμιο της Ρόδου “Διαγόρας”, η τουρίστρια έπαθε λιποθυμικό επεισόδιο στο πάρκιγκ, για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες από τον σύντροφό της που δήλωσε γιατρός.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετά από δέκα λεπτά παρέλαβε την 52χρονη και την μετέφερε δίχως σφυγμό στο Νοσοκομείο Ρόδου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Παρά τις προσπάθειες αναζωογόνησης των γιατρών η τουρίστρια κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κωνσταντίνου και Ελένης: Η ζωή και το έργο των Ισαποστόλων

Εκλογές 2023: Η Ελλάδα στις κάλπες - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ζωγράφου: Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη - Τραυματίστηκε αστυνομικός