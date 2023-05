Πολιτική

Εκλογές 2023: Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών από την κάλπη

Το εκλογικό τους δικαίωμα άσκησαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι αρχηγοί των κομμάτων, στέλνοντας τα μηνύματά τους.

Ψήφισαν για τις βουλευτικές εκλογές του 2023 οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, όπως και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στα εκλογικά κέντρα όπου ο καθένας τους υπάγεται, σε όλη την επικράτεια, στέλνοντας τα μηνύματά τους, μπροστά από την κάλπη.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, άσκησε τα εκλογικά της δικαιώματα στο 104ο εκλογικό τμήμα, στο 44o δημοτικό σχολείο Αθηνών.

«Η συμμετοχή θα είναι η καλυτερη επιβεβαίωση για τη Δημοκρατία» ήταν το μήνυμα που έστειλε λίγο αφότου ψήφισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψήφισε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς λίγο μετά τις 10 το πρωί. Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Οι εκλογές είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Και σήμερα ψηφίζουμε για το μέλλον μας. Για καλύτερους μισθούς, περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Για ένα πιο αποτελεσματικό ΕΣΥ, για μία κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, για μία πατρίδα πιο ισχυρή» και ευχήθηκε «Kαλή ψήφο σε όλες και όλους!».





Ο Αλέξης Τσίπρας ψήφισε γύρω στις 10:30 το πρωί της Κυριακής στην Κυψέλη. «Η Αλλαγή είναι σήμερα στα χέρα του λαού μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωση του αμέσως μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός του στο 27o & 30o Δημοτικά Σχολεία Αθηνών, στην Κυψέλη.

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου (εκλογικό τμήμα 431) ψήφισε στις 10 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. «Ήρθε η ώρα του ελληνικού λαού. Καλώ κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα με ελπίδα και αισιοδοξία να στηρίξουν την νέα προσπάθεια που κάνουμε. Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, με ίσες ευκαιρίες για όλους και βθώσιμη ανάπτυξη που θα σέβεται το περιβάλλον. Τους καλώ να γυρίσουν την πλάτη στην τοξικότητα και τη διχόνοια και σε όσους περιφρονούν τα πραγματικά τους προβλήματα.

Στο 637 εκλογικό τμήμα, στο 1ο γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού, στη Θεσσαλονίκη, ψήφισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. «Ό,τι πει η κάλπη, ό,τι πει ο Έλληνας, ό,τι πει η Μακεδονία, ό,τι πει η Ελλάδα. Προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Από το Πέραμα, όπου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη Γιάνης Βαρουφάκης, προέβη αμέσως μετά στην εξής δήλωση:«Μαγική στιγμή πίσω από το μπλε παραβάν, εξασφαλίζει μια ελπίδα τίποτε παραπάνω. Μια ελπίδα κυρίαρχης απόφασης του λαού μας μια φορά στα τέσσερα χρόνια. Τα λαϊκά εισοδήματα είναι λιγότερο από τα μισά από εκείνα που ήταν πριν από 13 χρόνια. Έχουμε "χάσει" σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά που συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό».

