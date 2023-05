Πολιτική

Εκλογές - Βελόπουλος: περάσαμε από την φωτιά και βγήκαμε αλώβητοι

Τι είπε ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης για το εκλογικό αποτέλεσμα και εναντίον ποιων έστρεψε τα βέλη του, λίγες ώρες μετά την επανεκλογή του κόμματος της Ελληνικής Λύσης στην Βουλή.

«Περάσαμε από φωτιά, περάσαμε από τυφώνα και μείναμε όρθιοι», είπε σε δήλωση του για το εκλογικό αποτέλεσμα ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, του κόμματος που μπαίνει στην Βουλή για ακόμη μια φορά, κάτι που δεν καταφέρνει το ΜέΡΑ25, σύμφωνα με την εκτίμηση του ΥΠΕΣ, επεσήμανε ότι «Θα συνεχίσουμε να τιμούμε την ψήφο των πολιτών» και υποστήριξε πως «είμαστε το μοναδικό πατριωτικό κόμμα».

Ο κ. Βελόπουλος έστρεψε τα πυρά του κατά εταιρειών δημοσκοπήσεων, αναφέροντας μετρήσεις της τελευταίας εβδομάδας που έδιναν στην Ελληνική Λύση ποσοστό κάτω του 3% που είναι το όριο εισόδου στην Βουλή, λέγοντας χαρακτηριστικά «περάσαμε από την φωτιά, βγήκαμε αλώβητοι, γιατί έτσι είναι οι Έλληνες».

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Βελόπουλου έχει ως εξής:

«Το σύστημα σήμερα και μέχρι χθες είχε δώσει τα ρέστα του ώστε η Ελληνική Λύση να είναι εκτός Βουλής. Από 10 βουλευτές πήγαμε στους 16. Ευχαριστούμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες πού τίμησαν την Ελληνική Λύση, που εμπιστεύτηκαν την Ελληνική Λύση. Περάσαμε από φωτιά, περάσαμε από τυφώνα. Μείναμε όρθιοι και συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Θα συνεχίσουμε να τιμούμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Εμείς δεν προδώσαμε κανέναν. Είμαστε το μοναδικό ελληνικό πατριωτικό κόμμα. Το αποδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε καθημερινά.

Ευχαριστούμε όλους ακόμα μία φορά από τα βάθη της ψυχής μας. Και η απόδειξη του ποιος ηττήθηκε είναι αυτό εδώ, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες η μεν πρώτη μάς έδινε μία εβδομάδα πριν τις εκλογές 2,7%, η δεύτερη 2,7%, η τρίτη 2,8%, η τέταρτη 2,6%, η πέμπτη 2,7%. Αυτό τι αποδεικνύει; Ότι περάσαμε από τη φωτιά και βγήκαμε αλώβητοι. Γιατί έτσι είναι οι Έλληνες. Ευχαριστώ και πάλι».





