Γκύζη: Νεκρή γυναίκα σε διαμέρισμα - Προσήχθη ο σύντροφός της

Οι πρώτες πληροφορίες για το αιματηρό περιστατικό στου Γκύζη.



Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στου Γκύζη, όπου μία γυναίκα 45 ετών βρέθηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Λυκαίου.



Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προσαχθεί από τις Αρχές και εξετάζεται ένας 64χρονος άνδρας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τον σύντροφό της 45χρονης γυναίκας

Σύμφωνα με πληροφορίες, κλήθηκε η άμεση δράση, πιθανόν από γείτονες, οι οποίοι άκουσαν έντονο καβγά. Έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, όπου βρήκαν την γυναίκα νεκρή στο κρεβάτι, χωρίς πάντως να φέρει εμφανή τραύματα.

Το ζευγάρι είχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.



Τα αίτια θανάτου θα διαπιστωθούν από τον ιατροδικαστή.

