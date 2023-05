Κόσμος

Εκλογές: Η νίκη της ΝΔ στα γερμανικά ΜΜΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς σχολιάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα τα γερμανόφωνα ΜΜΕ.

Η νίκη της Νέας Δημοκρατίας καλύπτεται εκτενώς από τα ΜΜΕ στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία, τα οποία κάνουν λόγο για «ξεκάθαρη νίκη» του κυβερνώντος κόμματος και αναφέρονται στην προοπτική νέων εκλογών το καλοκαίρι.

«Οι συντηρητικοί πανηγυρίζουν συντριπτική νίκη - η Ελλάδα ωστόσο βρίσκεται ενώπιον νέων εκλογών», είναι ο τίτλος της Welt, η οποία επισημαίνει ότι «οι Έλληνες έδωσαν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και πάλι καθαρή εντολή, αλλά αυτό δεν αρκεί για τον σχηματισμό κυβέρνησης». Αναφερόμενη στον ΣΥΡΙΖΑ, η εφημερίδα γράφει ότι υπέστη μεγάλες απώλειες: «Αν και παρέμεινε το ισχυρότερο κόμμα της αντιπολίτευσης με περίπου 20%, έχασε περισσότερες από 10 μονάδες». «Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε προεκλογική εκστρατεία με μαζική αύξηση του κοινωνικού κράτους, ήθελε να αυξήσει τις συντάξεις και τον κατώτατο μισθό και να φορολογήσει πιο βαριά την οικονομία. Αλλά αυτό ήταν προφανώς λιγότερο αποτελεσματικό από το πρόγραμμα των συντηρητικών για περαιτέρω σταθεροποίηση της χώρας μετά τη σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση της περασμένης δεκαετίας και επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά. Πολλοί ψηφοφόροι αγανακτούν επίσης για την διακυβέρνηση του Τσίπρα κατά τη διάρκεια της σοβαρής οικονομικής κρίσης της χώρας. Εκείνη την εποχή αναγκάστηκε να εφαρμόσει σκληρά προγράμματα λιτότητας», καταλήγει η γερμανική εφημερίδα.

«Εκλογές στην Ελλάδα: Ο Τσίπρας τιμωρήθηκε άσχημα, ο Μητσοτάκης πανηγυρίζει ‘σεισμό’ και πηγαίνει σε νέες εκλογές», γράφει η Munchner Merkur σχολιάζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την εκλογική νίκη των συντηρητικών». Η εφημερίδα του Μονάχου εξηγεί ακόμη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν έχει πολλές επιλογές για εταίρους. Μια συμμαχία με τον σκληρά τιμωρημένο ΣΥΡΙΖΑ αποκλείεται - κυρίως επειδή ο αρχηγός του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σχεδίασε την προεκλογική του εκστρατεία ως αντιπρόγραμμα στη Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) και έβαλλε κατά του αρχηγού της κυβέρνησης. Οι συμμαχίες με αριστερούς και δεξιούς λαϊκιστές είναι εξίσου απίθανες - ακόμη και μαθηματικά μάλλον δεν είναι αρκετό. Μόνο οι Σοσιαλδημοκράτες θα θεωρούνταν εταίροι. Ωστόσο ο αρχηγός τους Νίκος Ανδρουλάκης έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει το ενδεχόμενο συνασπισμού», αναφέρει η εφημερίδα.

«Η Ελλάδα ήδη και πάλι ενόψει νέων εκλογών - Οι συντηρητικοί μπροστά», είναι ο τίτλος της Suddeutsche Zeitung, η οποία αναδημοσιεύει ανταπόκριση του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων (dpa) από την Αθήνα. «Παρά την συντριπτική νίκη του συντηρητικού κυβερνώντος κόμματος στις βουλευτικές εκλογές, η Ελλάδα βρίσκεται ήδη και πάλι ενόψει νέων εκλογών, σημειώνεται στην ανταπόκριση.

Augsburger Allgemeine Zeitung: «Η Ελλάδα ψήφισε. Καθαρός νικητής είναι η Νέα Δημοκρατία»

«Το "μετά τις εκλογές" είναι "πίσω από τις εκλογές";», γράφει η Berliner Morgenpost και διευκρινίζει ότι τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο οι Έλληνες πιθανόν θα κληθούν εκ νέου στις κάλπες. «Η Ελλάδα ψήφισε. Καθαρός νικητής είναι η Νέα Δημοκρατία του εν ενεργεία πρωθυπουργού Μητσοτάκη, με 41% των ψήφων», σημειώνει η Augsburger Allgemeine, η οποία στο ρεπορτάζ της εξηγεί το εκλογικό σύστημα και τους λόγους οι οποίοι θα οδηγήσουν ενδεχομένως σε νέες εκλογές. «Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο 55χρονος πρωθυπουργός Μητσοτάκης έκανε εκστρατεία για τη συνέχιση της φιλικής προς την οικονομία μεταρρυθμιστικής πορείας του, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει φέρει στη χώρα αυξανόμενες επενδύσεις και έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ΕΕ. Η συντηρητική κυβέρνηση έχει μειώσει τους φόρους και τους δασμούς τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Πάνω από δέκα δισεκατομμύρια ευρώ έρρευσαν πέρυσι στα ιδιωτικά νοικοκυριά ως ενεργειακές επιδοτήσεις και αντισταθμίσεις για τον πληθωρισμό. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα μπόρεσε να μειώσει τον δείκτη χρέους της περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ τα τελευταία δύο χρόνια (…) Ο 48χρονος Τσίπρας θέλει να επεκτείνει μαζικά το κοινωνικό κράτος και να κρατικοποιήσει μεγάλα τμήματα του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα. Ωστόσο, συντηρητικοί πολιτικοί και πολλοί ανεξάρτητοι οικονομολόγοι αμφιβάλλουν εάν το πρόγραμμα της αριστερής αντιπολίτευσης μπορεί να χρηματοδοτηθεί και προειδοποιούν για τον κίνδυνο να διολισθήσει η Ελλάδα ξανά σε μια σπείρα χρέους», αναφέρει η εφημερίδα του Άουγκσμπουργκ.

«Ο Μητσοτάκης θριαμβεύει στις εκλογές στην Ελλάδα», είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της Handelsblatt, η οποία, σε ανταπόκριση από την Αθήνα, αναφέρει ότι «ο συντηρητικός πρωθυπουργός έλαβε από τις εκλογές σαφή εντολή για δεύτερη θητεία, ωστόσο επιδιώκει νέες εκλογές το καλοκαίρι». Με το 41% ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ξεπέρασε το αποτέλεσμά του στις εκλογές του 2019, στις οποίες πέτυχε το 39,9%. Το αποτέλεσμα αποτέλεσε έκπληξη, καθώς οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του έδιναν 36%», επισημαίνει η οικονομική εφημερίδα.

«Οι συντηρητικοί του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένουν μακράν το ισχυρότερο κόμμα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν αρκεί ωστόσο αυτό για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Οι ψηφοφόροι θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να προσέλθουν εκ νέου στις κάλπες», γράφει στον ιστότοπό του ο ιδιωτικός ειδησεογραφικός σταθμός n-tv, υπό τον τίτλο «Η Ελλάδα ενόψει νέων εκλογών».

ΝΖΖ: «Θρίαμβος Μητσοτάκη»

Η ελβετική Neue Zurcher Zeitung κάνει λόγο για «θρίαμβο για τον Μητσοτάκη» και σημειώνει «ότι ο πρωθυπουργός τα πήγε καλύτερα από ό,τι αναμενόταν, αλλά αυτό δεν αρκεί για την κυβερνητική πλειοψηφία». «Πέρασαν οι εποχές που οι ελληνικές εκλογές προκαλούσαν νευρικότητα σε όλη την Ευρώπη. Το γεγονός ότι οι βουλευτικές εκλογές της Κυριακής δεν προκάλεσαν σχεδόν κανένα θόρυβο έχει φυσικά να κάνει και με τον ανταγωνισμό από τον μεγάλο γείτονα προς τα ανατολικά. Όποιος αυτές τις μέρες κοιτάζει προς τα νοτιοανατολικά της ηπείρου εν αναμονή μιας εκλογής που σημαίνει και επιλογή κατεύθυνσης, στρέφει την προσοχή του στην Τουρκία. Το γεγονός ότι ανάμεσα στους δύο γύρους των εκλογών για την τουρκική προεδρία οι Έλληνες θα επιλέξουν νέα κυβέρνηση συχνά άξιζε μια παράπλευρη σημείωση στη ροή των διεθνών ειδήσεων. Ακόμη και τα ελληνικά ΜΜΕ έδιναν μερικές φορές την εντύπωση ότι την πιο σημαντική απόφαση για τα επόμενα χρόνια την έπαιρνε ο παλιό; εχθρός», εν μέρει και επειδή όλοι θεωρούσαν πιθανό ότι θα διεξαχθούν και δεύτερες εκλογές.

«Η πλειοψηφία των Ελλήνων εμπιστεύεται τον σταθερό Μητσοτάκη για να λύσει τα πιο πιεστικά προβλήματα. Η μεγαλύτερη ανησυχία του πληθυσμού είναι ο υψηλός πληθωρισμός. Οι Έλληνες έχουν τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ε.Ε. Μια πολιτική ανάπτυξης είναι πιο ελπιδοφόρα από την οικονομική πολιτική του Τσίπρα, η οποία βασίζεται εξ ολοκλήρου στην αναδιανομή. Πράγματι, η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια - ακόμα κι αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ωφεληθεί εν μέρει από τις μεταρρυθμίσεις του προκατόχου της. Τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου κόστιζαν πρόσφατα μόνο 1,5% περισσότερο από τα γερμανικά. Οι οίκοι αξιολόγησης έχουν δηλώσει ότι θα επαναφέρουν τη χώρα σε κατάσταση επενδυτικού βαθμού μετά από 12 χρόνια. Τα ποσοστά ανάπτυξης είναι επίσης εντυπωσιακά. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος για την ψυχραιμία με την οποία αναμένονταν οι εκλογές. Η χώρα συνεχίζει να έχει προβλήματα, αλλά δεν είναι πλέον ένα ευρωπαϊκό προβληματικό παιδί», καταλήγει η εφημερίδα της Ζυρίχης στην ανάλυσή της.

«Συντηρητικός θρίαμβος στην Ελλάδα», είναι ο τίτλος της αυστριακής Die Presse, η οποία κάνει ταυτόχρονα λόγο για «βαριά ήττα» του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Μητσοτάκης αντιμετώπισε μια σειρά απρόβλεπτων κρίσεων στα τέσσερα χρόνια της θητείας του. Οκτώ μήνες μετά την εκλογή του, ξέσπασε μια «ασύμμετρη» σύγκρουση με την Τουρκία, όταν χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες οδηγήθηκαν από το τουρκικό έδαφος προς τα ελληνικά σύνορα στον ποταμό Έβρο. Ακολούθησε η πρώτη καραντίνα εξαιτίας της πανδημίας. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η κυβέρνηση της ορθόδοξης χώρας με παραδοσιακά στενούς δεσμούς με τη Ρωσία τάχθηκε στο πλευρό της Δύσης χωρίς ‘ναι μεν αλλά’», γράφει η εφημερίδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Ποιοι εκλέγονται από τα ψηφοδέλτια Επικρατείας

Πέθανε ο Χρήστος Μάτης

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Δευτέρα