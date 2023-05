Πολιτική

Εκλογές 2023: Καιρίδης, Γιαννούλης, Κωνσταντινόπουλος και Έντμαν σχολιάζουν τα αποτελέσματα (βίντεο)

Η επόμενη ημέρα των εκλογών και τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από τα αποτελέσματα, σχολιάστηκαν από τους εκπροσώπους των κομμάτων.

Τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η ετυμηγορία του ελληνικού λαού στις εκλογές της 21ής Μαΐου έχουν συνθέσει ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό το οποίο κομματικοί μηχανισμοί και υποψήφιοι που εκλέχτηκαν ή όχι προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο.

Με δεδομένο ότι οι κάλπες έκλεισαν αλλά όλα δείχνουν πως μια νέα προεκλογική περίοδος θα ανοίξει για δεύτερη προσφυγή στις κάλπες στο τέλος Ιουνίου ή στις αρχές Ιουλίου, αναγκάζει κόμματα και υποψηφίους να αναπροσαρμόσουν την τακτική τους και να διατυπώσουν νέα επιχειρήματα.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησαν για την επόμενη ημέρα των εκλογών και το νέο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί οι:

Δημήτρης Καιρίδης βουλευτής ΝΔ στο Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών

Χρήστος Γιαννούλης βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄ Θεσσαλονίκης

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος βουλευτής ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία

Έρικ Έντμαν εκπρόσωπος ΜέΡΑ25

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»

