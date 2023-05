Life

Εκλογές: Η αντιπαράθεση Χατζηνικολάου - Πετρόπουλου on air (βίντεο)

Η σάτιρα των "Ράδιο Αρβύλα" που άναψες φωτιές, ο έντονος διάλογος των δύο δημοσιογράφων και η απάντηση του Ανδρέα Πετρόπουλου στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Μεγάλη ένταση επικράτησε στον αέρα του ΑΝΤ1, μεταξύ του Νίκου Χατζηνικολάου και του δημοσιογράφου της "Αυγής", Ανδρέα Πετρόπουλου, στην εκπομπή για τις εκλογές 2023.

Όλα ξεκίνησαν, όταν ο Ανδρέας Πετρόπουλος εξέφρασε τη... δυσαρέσκειά του του για τη σάτιρα των Ράδιο Αρβύλα. Τότε, ο Νίκος Χατζηνικολάου παρατήρησε ότι ο δημοσιογράφος της προσκείμενης στον ΣΥΡΙΖΑ εφημερίδας δεν είχε διάθεση για γέλια λόγω του εκλογικού αποτελέσματος.

Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν ο εξής:

Α.Π. Εσείς πανηγυρίζετε για τη νίκη της ΝΔ;

Ν.Χ. Εγώ δεν εργάστηκα ποτέ σε κομματικό έντυπο, ποτέ! Έχετε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια μονίμως να κάνετε επιθέσεις στους δημοσιογράφους. Εσχάτως κάνετε επιθέσεις και στους σατιρικούς καλλιτέχνες.

Α.Π. Ήταν μια προεκλογική περίοδος που η συνέντευξη της κυρίας Σκορδά επισκίασε τη δική σας.

Ν.Χ. Πάντως η συνέντευξή μου με τον κ. Τσίπρα πήγε εξαιρετικά. Ο κ. Τσίπρας δεν πήγε μόνο στην κυρία Σκορδά, πήγε και στο δελτίο ειδήσεων…

Α.Π. Ο Μητσοτάκης απάντησε σε μία ερώτηση για τις υποκλοπές στο debate.

Ν.Χ. Τρεις ερωτήσεις του έκανα εγώ στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Λέτε ψέματα! Μπράβο σε σας που λέτε ψέματα! Αυτό είναι ψέμα, είναι αιχμή κατά της δημοσιογραφίας.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Χατζηνικολάου και ο Ανδρέας Πετρόπουλος είχαν νέα ένταση.

Ν.Χ. Πώς λέτε ότι θα έχει η ΝΔ ποσοστό 36%-37%; Την σπάλα του αρνιού διαβάζετε; Μέχρι και την επίσημη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος αμφισβητήσατε χάρη του ΣΥΡΙΖΑ. Το χρεώνεστε για λόγους που έχουν να κάνουν με την κομματική σας αγάπη στον ΣΥΡΙΖΑ.

Α.Π. Πού την γνωρίζετε; Θα μπορούσα να απαντήσω κατάλληλα.

Ν.Χ. Να απαντήσετε όπως θέλετε.

Α.Π. Εγώ τον Τσίπρα δεν τον ρώτησα ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό.

Ν.Χ. Κακώς. Εγώ τον ρώτησα, διότι η συγκεκριμένη εκπομπή κάνει πορτρέτα πολιτικών. Είστε προκατειλημμένος και θλιβερός! Να ξαναδείτε τη συνέντευξη και να μου ζητήσετε συγγνώμη. Δεν θέλω άλλη συζήτηση μαζί σας. Είστε προσβλητικός και απαράδεκτος! Πάρτε την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος που ονειρευτήκατε και που βγάλατε από την κοιλιά σας και κάντε την κορνίζα ως πτυχίο δημοσιογραφίας.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" μίλησε ο Ανδρέας Πετρόπουλος και τοποθετήθηκε για την κόντρα που είχε με τον Νίκο Χατζηνικολάου εκφράζοντας την έκπληξή του που όλοι ασχολούνται με τον "καβγά" που είχε με τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, λέγοντας "ότι ήταν μία κανονική αντιπαράθεση καταλήγοντας τελικά ότι ο "κ. Χατζηνικολάου είχε δίκιο".

