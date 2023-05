Πολιτική

Εκλογές 2023: Εξαιρετικά υψηλό το ποσοστό των κομμάτων που έμειναν εκτός Βουλής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό από τη μεταπολίτευση και μετά. Τρία κόμματα που φλέρταραν με την είσοδο τους στη Βουλή έλαβαν σχεδόν 500.000 ψήφους.

Υψηλά ποσοστά, που αποτελούν δεύτερο μεγαλύτερο ρεκόρ στη μεταπολίτευση, έλαβαν αθροιστικά τα κόμματα που έμειναν εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

Κοντά στο όριο του 3% έφτασαν τρία κόμματα, τα οποία έλαβαν συνολικά σχεδόν 500.000 ψήφους. Η πρωτοεμφανιζόμενη Νίκη με 2,92%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,89% και το ΜέΡΑ25 με 2,62% διαμόρφωσαν το ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων στο 16%.

Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, τον Ιούλιο του 2019, τα «λοιπά» κόμματα έλαβαν ποσοστό 8,07%, με τη Χρυσή Αυγή στο 2,93% και την Πλεύση Ελευθερίας στο 1,47%.

Τον Σεπτέμβριο του 2015 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 6,40%, από το οποίο το 2,86% προερχόταν από τη Λαϊκή Ενότητα.

Τον Ιανουάριο του ίδιου έτους το ποσοστό των κομμάτων που έμειναν εκτός Βουλής ήταν στο 8,62% με μεγαλύτερο από αυτά το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών (ΚΙΔΗΣΟ) με 2,47%.Στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 το αντίστοιχο ποσοστό έπεσε στο 5,98%, αλλά σε αυτές που προηγήθηκαν ένα μήνα νωρίτερα, εκτοξεύτηκε στο 19,02% που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό τουλάχιστον από το 1974 έως σήμερα. Το αποτέλεσμα της κάλπης έδωσε τότε στους Οικολόγους Πράσινους 2,93%, στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό (ΛΑΟΣ) 2,89%, στη Δημοκρατική Συμμαχία (ΔΗΣΥ) 2,55% και στη Δημιουργία Ξανά 2,15%.

Σε όλες τις άλλες εκλογικές αναμετρήσεις της μεταπολίτευσης από το 2010 και πίσω τα ποσοστά των λοιπών κομμάτων αθροιστικά δεν υπερέβησαν το 5%.

Ειδήσεις σήμερα:

Γρηγόρης Λαμπράκης: Ο αγωνιστής της Δημοκρατίας και της Ειρήνης

Τροχαίο με νεκρούς στη Λεωφόρο Αθηνών

Εκλογές 2023: Οι 300 της νέας Βουλής