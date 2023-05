“Το Πρωινό”: Ο Κούγιας... απασφάλισε κατά Λαζόπουλου (βίντεο)

Life

"Ποταμός" ο Αλέξης Κούγιας στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Τι είπε για το εκλογικό αποτέλεσμα, τον Γιάνη Βαρουφάκη και τον Λάκη Λαζόπουλο.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" φιλοξενήθηκε, το πρωί της Δευτέρας, ο Αλέξης Κούγιας. Ο ποινικολόγος σχολίασε το εκλογικό αποτέλεσμα και "απασφάλισε" κατά των Γιάνη Βαρουφάκη και Λάκη Λαζόπουλο.

«Έχασα κι ένα στοίχημα. Εκεί στο καφενείο πήραμε ένα χαρτάκι όλοι και σημειώσαμε τα ποσοστά. Δεν σου κρύβω ότι τα ποσοστά που έβαλα ήταν 35% η ΝΔ, 30% ο ΣΥΡΙΖΑ, έπεσα μέσα στον Ανδρουλάκη έβαλα 11% βέβαια, έπεσα μέσα στον γοητευτικότατο γ.γ. του ΚΚΕ κ. Κουτσούμπα, σχεδόν μέσα στον Βελόπουλο. Ήθελα να είναι η Ζωή, είχα βάλει 3,5% στη Ζωή που είναι μεγάλη μου συμπάθεια, την γνωρίζω από πολύ μικρό κορίτσι.

Μάλιστα, σε μια εκπομπή που με είχαν καλέσει είχα εκφράσει την απορία πώς είναι δυνατόν να είναι αυτός ο κλόουν ο Βαρουφάκης στην Βουλή και να μην είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόκειται περί κλόουν.

Εγώ γνωρίζω πολύ καλά γιατί επί πολλά χρόνια είμαι δικηγόρος της οικογένειας Αγγελοπούλου, ο πατέρας του ήταν γ.γ. της Χαλυβουργικής, γνωρίζω πολύ καλά τη διαδρομή αυτού του τύπου. Τόλμησε να ζητήσει μετά τη δίκη Λιγνάδη, τη διαγραφή μου από τον δικηγορικό σύλλογο. Ο ανεπάγγελτος αυτός ο τύπος, ο μυαλοπώλης, που δεν γνωρίζω αν έχει σπουδάσει και αν όλες αυτές οι θεωρίες που αναπτύσσει έχουν καμία εφαρμογή πουθενά, τόλμησε να ζητήσει τη διαγραφή μου από τον δικηγορικό σύλλογο", ανέφερε ο Αλέξης Κούγιας.

Στην συνέχεια ο ποινικολόγος όταν ρωτήθηκε για το αν είδε τον Λάκη Λαζόπουλο στην εκλογική βραδιά του ΑΝΤ1, μετά το «καρφί» που πέταξε on air είπε: «Αν το γνώριζα ότι θα εμφανιζόταν στην ίδια εκπομπή και τηλεοπτικά θα συνυπήρχαμε με αυτό το υποκείμενο… Γιατί είναι υποκείμενο για μένα, όχι γενικά. Οκτώ χρόνια αλλοίωσε την προσωπικότητά μου. Με παρουσίασε κοντό, να αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά μου, να με παρουσιάζει ανήθικο, να με παρουσιάζει γελοίο. Τα παιδιά μου οκτώ χρόνια μεγάλωσαν με τον Λαζόπουλο.

Ο γιος μου μού έλεγε «πατέρα, αυτός ο γελοίος πάλι κάτι είπε για σένα». Να προσπαθεί να αλλοιώσει κάθε χαρακτηριστικό μου και στο τέλος να φτάνει στο αποκορύφωμα και να λέει αυτό που με στοχοποίησε πως όταν ανέλαβα την υπόθεση του Κορκονέα –του αστυνομικού στην υπόθεση Γρηγορόπουλου που καταδικάστηκε με ψήφους των ενόρκων- λέγοντας πως λάθος Αλέξη βρήκε η σφαίρα του Κορκονέα… Ότι η σφαίρα έπρεπε να βρει τον Αλέξη Κούγια;».

Τέλος τόνισε πως έχει τεράστια διαδρομή, έγινε πλούσιος αλλά δεν ξέχασε ποτέ την καταγωγή του. «Δεν είμαι ανήθικος άνθρωπος και θέλω να σας πω ότι ήταν δυσάρεστη έκπληξη για μένα και γι’ αυτό το είπα στον αέρα ότι θα φύγω στις 19.00. Το τι είναι ο κάθε άνθρωπος το δείχνει η διάρκεια. Όταν πέφτεις από ψηλά κάνεις μεγάλο κρότο. Αν θες να κυνηγάς πρωτιές πρέπει να είσαι ηθικός άνθρωπος, δίκαιος, τίμιος και να λες τα πράγματα με το όνομά σου. Κατέστρεψε ανθρώπους ο Λαζόπουλος. Πολιτικούς, επιχειρηματίες, συναδέλφους του ηθοποιούς. Τώρα έκανε μία στροφή. Τώρα προσπαθεί να καταστρέψει τους άλλους».

