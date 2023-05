Πολιτική

Εκλογές: Βαρβιτσιώτης - Ζουράρις για την επόμενη ημέρα (βίντεο)

Πώς σχολιάζουν τα αποτελέσματα των εκλογών και τα νέα δεδομένα που προέκυψαν.

Νέο πολιτικό σκηνικό δημιούργησε η ετυμηγορία του ελληνικού λαού στις εκλογές της 21ής Μαΐου.

Με την χώρα να οδεύει ολοταχώς προς μία νέα εκλογική αναμέτρηση, όπως όλα δείχνουν, αφού δεν επετεύχθη η αυτοδυναμία με δεδομένη την απλή αναλογική τέλος Ιουνίου ή στις αρχές Ιουλίου, αναγκάζει κόμματα και υποψηφίους να αναπροσαρμόσουν την τακτική τους και να διατυπώσουν νέα επιχειρήματα.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», μίλησαν για την επόμενη ημέρα των εκλογών και το νέο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί οι:

Μιλτιάδης Βαρβιτισώτης από τη ΝΔ

Κώστας Ζουράρις από τον ΣΥΡΙΖΑ

