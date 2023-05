Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Η επόμενη πανδημία έρχεται, προετοιμαστείτε

Η επόμενη πανδημία «είναι βέβαιο ότι θα χτυπήσει την πόρτα», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ. Τι ζητά από τα κράτη.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάλεσε τις χώρες να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες ώστε να προετοιμασθούν για την επόμενη πανδημία και να τηρήσουν προηγούμενες δεσμεύσεις για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του οργανισμού αυτού των Ηνωμένων Εθνών.

Απευθυνόμενος στην ετήσια συνέλευση του ΠΟΥ που διεξάγεται στην Γενεύη από τις 21 έως τις 30 Μαΐου, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι είναι η ώρα για την επίσπευση των διαπραγματεύσεων με στόχο την πρόληψη της επόμενης πανδημίας.

«Δεν μπορούμε να το αναβάλουμε», είπε προειδοποιώντας ότι η επόμενη πανδημία «είναι βέβαιο ότι θα χτυπήσει την πόρτα».

«Αν δεν κάνουμε εμείς τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, τότε ποιος θα τις κάνει; Και αν δεν τις κάνουμε τώρα, τότε πότε;», είπε.

Η δεκαήμερη συνέλευση του ΠΟΥ συμπίπτει με την 75η επέτειο από την ίδρυσή του και θα συζητήσει τα παγκόσμια προβλήματα υγείας, ανάμεσά τους και τις μελλοντικές πανδημίες.

Οι 194 χώρες μέλη διαπραγματεύονται μεταρρυθμίσεις στους δεσμευτικούς κανόνες που ορίζουν τις υποχρεώσεις τους σε περίπτωση διεθνούς απειλής για την υγεία και επεξεργάζονται μία ευρύτερη συνθήκη πανδημίας που αναμένεται να επικυρωθεί τον επόμενο χρόνο.

«Μια δέσμευση αυτής της γενιάς επί συμφωνίας για τις πανδημίες είναι σημαντική, διότι αυτή είναι η γενιά που δοκίμασε πόσο φοβερός μπορεί να γίνει ένας μικρός ιός», δήλωσε ο Τέντρος.

Οι χώρες μέλη θα συζητήσουν εντός της ημέρας τον προϋπολογισμό 2024-2025 του ΠΟΥ, ο οποίος περιλαμβάνει αύξηση των ετήσιων εισφορών των χωρών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν προσκάλεσε την Ταϊβάν να συμμετάσχει στην ετήσια συνέλευση του οργανισμού, παρά την επιμονή της Ταϊπέι ότι η υποστήριξη για την συμμετοχή της έχει αυξηθεί.

Η ετήσια συνέλευση αποφάσισε σήμερα να μην απευθύνει πρόσκληση στην Ταϊβάν για να συμμετάσχει υποχωρώντας στις πιέσεις της Κίνας και του Πακιστάν. Τα Νησιά Μάρσαλ και το Εσουατίνι τοποθετήθηκαν υπέρ της συμμετοχής της Ταϊβάν.

