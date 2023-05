Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων: Ο ΠΟΥ κήρυξε το τέλος της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης

Πάνω από 87.000 κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων έχουν επιβεβαιωθεί παγκοσμίως από τις αρχές του 2022 έως τις 8 Μαΐου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του ΠΟΥ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι τερματίζει την παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία - ένα μέτρο που διήρκησε για σχεδόν ένα έτος - για την ευλογιά των πιθήκων, μια ιογενή ασθένεια επιβεβαιωμένα κρούσματα της οποίας εντοπίστηκαν σε περισσότερες από εκατό χώρες.

Ο Οργανισμός κήρυξε την ευλογιά των πιθήκων κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος τον Ιούλιο του 2022 και επέκτεινε το μέτρο τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, κήρυξε το τέλος του μέτρου έκτακτης ανάγκης για την ασθένεια αυτή, με βάση σύσταση της αρμόδιας επιτροπής του Οργανισμού, η οποία συνεδρίασε χθες Τετάρτη.

Η κίνηση σηματοδοτεί ότι η κρίση που προκλήθηκε από την ευλογιά των πιθήκων (mpox) , που εξαπλώνεται μέσω της άμεσης επαφής με σωματικά υγρά και προκαλεί συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη και δερματικές βλάβες γεμάτες πύον, έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Σχεδόν 90% λιγότερα κρούσματα της mpox καταγράφηκαν μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες, σε σύγκριση με τα κρούσματα που είχαν καταγραφεί στην ίδια διάρκεια πριν από το χρονικό διάστημα αυτό, τόνισε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Μετά από τρία χρόνια και τρεις μήνες πανδημίας που συνδέθηκε με τον ιό Sars-CoV2, ο ΠΟΥ ήρε επίσης στις 5 Μαΐου το ύψιστο επίπεδο υγειονομικού συναγερμού που είχε σημάνει για τον νέο κορονοϊό, κηρύσσοντας τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία για την Covid-19.

"Ενώ οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την ευλογιά των πιθήκων και για την Covid-19 έληξαν, η απειλή αναζωπύρωσης κυμάτων και για τους δύο ιούς παραμένει. Και οι δύο ιοί συνεχίζουν να κυκλοφορούν και αμφότεροι συνεχίζουν να σκοτώνουν", είπε ο Τέντρος.

