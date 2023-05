Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μπαρτζώκας: Περηφάνια για ότι πετύχαμε φέτος

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» προσπάθησε να ανυψώσει το ηθικό των παικτών του για να πετύχουν τον τελευταίο στόχο της χρονιάς, την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague έφερε κατήφεια στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά τον αγώνα στους παίκτες του με στόχο να τους «ανεβάσει» ψυχολογικά για την τελική ευθεία της σεζόν.

Ο τεχνικός των Πειραιωτών είπε στους «ερυθρόλευκους» στα αποδυτήρια ότι είχαν μία σπουδαία σεζόν και πως κάποιες λεπτομέρειες τους στέρησαν το τρόπαιο στον τελικό. Τους τόνισε πως είναι ομάδα και καταπληκτικοί συμπαίκτες, ενώ τους υπενθύμισε πως ο Ολυμπιακός διεκδικεί ακόμα τον τίτλο στην Basket League και τους κάλεσε να «πολεμήσουμε ως το τέλος για να πάρουμε αυτό που μας αξίζει». Τέλος, τους υπογράμμισε ότι πρέπει να είναι υπερήφανοι για όσα πέτυχαν φέτος και πως πρέπει να έχουν «ψηλά τα κεφάλια».

Αναλυτικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε στους παίκτες του:

Επιτρέψτε μου να σας εκφράσω τον σεβασμό μου για την προσπάθειά σας όλη την σεζόν. Ήταν μία σπουδαία σεζόν. Ήταν μία σπουδαία ομάδα. Προηγούμασταν στο σκορ για όλο τον αγώνα, αλλά κάποιες λεπτομέρειες ήταν εναντίον μας στο τέλος, για να χάσουμε αυτό το παιχνίδι.

Κατά την γνώμη μου, πολλές φορές η προσπάθεια είναι επίπονη και ανυπόφορη για να το συνειδητοποιήσεις, αλλά αυτός είναι ο αθλητισμός, αυτό είναι το μπάσκετ. Και πάντα μαθαίνεις κάτι από αυτό. Από την δική μου πλευρά, ακόμα και τώρα, στον ημιτελικό, σε όλη την σεζόν και σε όλες τις κρίσιμες στιγμές της σεζόν δείξατε ότι είστε ομάδα, ότι είστε καταπληκτικοί συμπαίκτες. Θυσιάσατε τους εαυτούς σας για την ομάδα και αυτό είναι κάτι για το οποίο όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού είναι ευγνώμων.

Ξέρω πως είναι δύσκολο αυτή την στιγμή για να το πω, αλλά έχουμε ακόμα έναν τίτλο για να πάρουμε, σε έναν μήνα από τώρα. Για ακόμα μία φορά θα μείνουμε ενωμένοι. Η ομάδα μας θα είναι ενωμένη και θα πολεμήσουμε ως το τέλος για να πάρουμε αυτό που μας αξίζει.

Ακούστε, κάντε μου μία χάρη. Μην είστε σκυθρωποί. Ας έχουμε περηφάνεια για ό,τι πετύχαμε φέτος. Ψηλά τα κεφάλια.

