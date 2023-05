Αθλητικά

Euroleague: Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Ρεάλ στον τελικό

Με ήρωα της τελευταίας στιγμής τον Γιούλ η Ρεάλ «έκλεψε» την νίκη από τον Ολυμπιακό στην εκπνοή της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός αποδείχθηκε ιδανικός αυτόχειρας κι έχασε το τρόπαιο της Euroleague, μέσα από τα χέρια του στο τελευταίο λεπτό, καθώς ηττήθηκε με 79-78 από τη Ρεάλ Μαδρίτης που είχε ως ήρωα της τελευταίας στιγμής τον Γιουλ