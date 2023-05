Τεχνολογία - Επιστήμη

Προσωπικά Δεδομένα - Facebook: Πρόστιμο “μαμούθ” στην Meta

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Meta, διαχειρίστρια της Facebook, για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων.

Πρόστιμο ρεκόρ ύψους 1,2 δισεκατομμυρίου ευρώ επιβλήθηκε στην εταιρεία Meta από την ιρλανδική ρυθμιστική αρχή επειδή παραβίασε τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων με το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Η Meta, η οποία λογαριάζει να ασκήσει έφεση, καταδικάσθηκε επειδή «συνέχισε να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα» χρηστών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προς τις ΗΠΑ, παραβιάζοντας τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανόνες, ανέφερε στην απόφασή της η ιρλανδική Επιτροπή για την Προστασία των Δεδομένων (DPC), η οποία ενεργεί για λογαριασμό της ΕΕ.

Η Meta οφείλει επίσης να «αναστείλει κάθε μεταφορά προσωπικών δεδομένων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε πέντε μήνες» από την ανακοίνωση αυτής της απόφασης και θα πρέπει να συμμορφωθεί προς τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων μέσα σε έξι μήνες, πρόσθεσε η DPC.

Η κύρωση αυτή, η οποία είναι η μεγαλύτερη που έχει επιβληθεί από ρυθμιστική αρχή για την προστασία των δεδομένων στην Ευρώπη, είναι το αποτέλεσμα έρευνας που άρχισε το 2020.

Η Meta αντέδρασε χαρακτηρίζοντας το πρόστιμο «αδικαιολόγητο και άχρηστο» και ανακοινώνοντας πως θα ζητήσει από τη δικαιοσύνη την αναστολή του.

«Χιλιάδες επιχειρήσεις και οργανισμοί βασίζονται στη δυνατότητα να διαβιβάζονται δεδομένα ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ» και «υφίσταται θεμελιώδης σύγκρουση δικαιωμάτων ανάμεσα στους κανόνες της αμερικανικής κυβέρνησης για την πρόσβαση στα δεδομένα, και στα ευρωπαϊκά δικαιώματα σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων», συνεχίζει η γιγάντια εταιρεία της Καλιφόρνιας.

Η Meta εκφράζει την ελπίδα να υιοθετήσουν οι ΗΠΑ και η ΕΕ στη διάρκεια του καλοκαιριού ένα νέο νομικό πλαίσιο για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, μετά την κατ' αρχήν συμφωνία που υιοθετήθηκε πέρυσι.

Πρόκειται για το τρίτο πρόστιμο που επιβάλλεται στη Meta από την αρχή του χρόνου στην ΕΕ και για το τέταρτο μέσα σε έξι μήνες.

Τον Ιανουάριο η DPC είχε επιβάλει βαρύ πρόστιμο σχεδόν 400 εκατ. ευρώ στον όμιλο για παραβάσεις στη χρησιμοποίηση προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς από τις εφαρμογές του ομίλου Facebook, Instagram και WhatsApp και στη συνέχεια, το Μάρτιο, ένα πρόστιμο 5,5 εκατ. ευρώ επειδή παραβίασε τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων με την εφαρμογή μηνυμάτων WhatsApp.

Έκτοτε η Meta δεσεμεύθηκε να αλλάξει τις προϋποθέσεις χρήσης στην Ευρώπη για να μπορέσει να συνεχίσει να συγκεντρώνει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ευρωπαίων χρηστών της.

Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται σε ένα πλαίσιο ενίσχυσης των δικαστικών ελέγχων και διαδικασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις ΗΠΑ, εναντίον των GAFA (Google, Amazon, Facebook και Apple), καθώς και των μέτρων που ελήφθησαν πρόσφατα εναντίον του κινεζικού TikTok.

Το 2021 είχε επιβληθεί στην Amazon πρόστιμο 746 εκατομμυρίων ευρώ στο Λουξεμβούργο για μη σεβασμό των ευρωπαϊκών κανονισμών για την προστασία των δεδομένων.

