Εκλογές – Διερευνητική Εντολή: Επαφές Μητσοτάκη με αρχηγούς για κάλπες στις 25 Ιουνίου

Στο πλαίσιο της διερευνητικής εντολής που παρέλαβε είχε επικοινωνία με τους πολιτικούς αρχηγούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά, στο πλαίσιο της διερευνητικής εντολής που έλαβε από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι θεωρεί πως δεν υπάρχει προϋπόθεση για σχηματισμό κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή κι ότι προτίθεται να επιστρέψει τη διερευνητική εντολή σήμερα το απόγευμα.

Ο Πρωθυπουργός μετέφερε στους πολιτικούς αρχηγούς ότι η κυβέρνηση θα προτείνει την επίσπευση της σύγκλησης και διάλυσης της νέας Βουλής, ώστε να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές στις 25 Ιουνίου.

Στην επικοινωνία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, του είπε ότι η Βουλή θα ορκιστεί την Κυριακή 28 Μαΐου και την Δευτέρα 29 Μαΐου θα διαλυθεί.





