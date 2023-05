Πολιτική

Εκλογές - Γεράκης: Οι συσπειρώσεις των κομμάτων και οι μετακινήσεις ψηφοφόρων (βίντεο)

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της MARC για τις εισροές και τις διαρροές ψηφοφόρων στα κόμματα. Που πήγαν οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC Θωμάς Γεράκης παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 τα στοιχεία των διαρροών και των εισροών των κομμάτων στις εθνικές εκλογές της Κυριακής.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Γεράκης η συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας είναι στο 81,7% και πήρε ένα 10,8% των ψηφοφόρων από το ΣΥΡΙΖΑ, 14,1% από το ΠΑΣΟΚ, 2,6% από το ΚΚΕ, 11,5% από την Ελληνική Λύση, 9,6% από το ΜέΡΑ25 και ένα 15,6% των ψηφορόρων από άλλο κόμμα.

Η συσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι, με βάση τα στοιχεία της MARC, στο 60,1% και οι διαρροές προς τη ΝΔ είναι στο 10,8%, το 9,9% προς το ΠΑΣΟΚ, το 5% προς το ΚΚΕ, το 3,4% προς Ελληνική Λύση, το 3,3% προς ΜέΡΑ25 και το 7,5% προς άλλο κόμμα

Το ΠΑΣΟΚ είχε συσπείρωση 76% και εισροές ψήφων 3,7% από τη ΝΔ, 9,9% από το ΣΥΡΙΖΑ, 3,5% από το ΚΚΕ,2,9% από την Ελληνική Λύση, 6,3% από το Μέρα25 και 8,2% από άλλο κόμμα.

Σχετικά με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής και που αυτές κατευθύνθηκαν, όπως είπε ο κ. Γεράκης, σύμφωνα με τα στοιχεία, υπήρξε μεγάλη διασπορά και περισσότερο ευνοημένοι ήταν η Ελληνική Λύση καθώς πήρε το 24,5% των ψήφων, η ΝΔ το 18%, η Πλεύση Ελευθερίας το 8,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 5,8% και το ΠΑΣΟΚ 4,5%





