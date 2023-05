Αθλητικά

Premier League: Η Νιούκαστλ σφράγισε τα εισιτήριο για το Champions League

Τρεις ιστορικές ομάδες θα δώσουν σκληρή μάχη την τελευταία αγωνιστική για την παραμονή.

Λέστερ, Έβερτον και Λιντς θα δώσουν σκληρή μάχη την τελευταία αγωνιστική της Premier League (38η), καθώς μόνο μία από τις τρεις προαναφερθείσες θα βρίσκεται και την επόμενη χρονιά στα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Μετά το 0-0 των «Αλεπούδων» στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» απέναντι στη Νιούκαστλ, οι μεν «ανθρακωρύχοι» σφράγισαν και μαθηματικά την είσοδό τους στους ομίλους του Champions League της επόμενης περιόδου, η δε πρωταθλήτρια Αγγλίας του 2016, θα περιμένει την τελευταία αγωνιστική για να μάθει το... μέλλον της.

Στο φινάλε της σεζόν και οι τρεις ομάδες που δίνουν τη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού, με τους «εφοπλιστές» στους 33 βαθμούς να έχουν το προβάδισμα (από 31 έχουν Λέστερ και Λιντς) υποδέχονται στις έδρες τους συλλόγους, τις «αδιάφορες» Μπόρνμουθ (Εβερτον) και Γουέστ Χαμ (Λέστερ), ενώ τα «παγώνια» θα έχουν θεωρητικά το πιο δύσκολο έργο απέναντι στην Τότεναμ, που παίζει το «τελευταίο της χαρτί» για να παίξει στην Ευρώπη.

