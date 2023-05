Πολιτισμός

“The 2Night Show” - Παπακώστας: Ο αρχαιολόγος εξηγεί γιατί τα αρχαία αγάλματα είχαν μικρά μόρια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί αν ζούσαμε στην Αρχαιότητα θα πεινούσαμε; Τι σημαίνει «Έραμαι Μέγα» που αναγράφεται στο δαχτυλίδι; Γιατί οι πολεμιστές έπαιρναν μαζί τους εταίρες στις μάχες; Πόση σημασία έδιναν στο μέγεθος του… ανδρικού μορίου;

Ο αρχαιολόγος Θεόδωρος Παπακώστας που κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του διαδικτυακού κοινού με τις αφηγήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βρέθηκε καλεσμένος στο «The 2Night Show» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο viral αρχαιολόγος μοιράζεται ενδιαφέρουσες ιστορίες και μικρά «μυστικά» του μακρινού πολιτισμού μας. Γιατί αν ζούσαμε στην Αρχαιότητα θα πεινούσαμε; Τι σημαίνει «Έραμαι Μέγα» που αναγράφεται στο δαχτυλίδι του και έχει γίνει viral στα social media; Γιατί οι πολεμιστές έπαιρναν μαζί τους εταίρες στις μάχες; Πόση σημασία έδιναν στο μέγεθος του… ανδρικού μορίου;

Γιατί αν ζούσαμε στην Αρχαιότητα θα πεινούσαμε;

«Οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που αγαπούν την αρχαιολογία και σε αυτούς που δεν έχουν μάθει ακόμα ότι την αγαπούν. Γιατί πρέπει να τα μάθουμε όλα από τα σχολεία; Είναι καλό να υπάρχει τόση όση πληροφορία και να καταλάβουμε ότι η απόκτηση γνώσεων δεν τελειώνει στο σχολείο. Δεν είμαι υπέρ του “δασκαλίστικου” τρόπου, αλλά στη διήγηση με ωραίο τρόπο της ιστορίας. Είναι δικαίωμά μας να αγαπήσουμε την αρχαιότητα. Το παρελθόν της Ελλάδας, η ιστορία μιας χώρας είναι μια “ξένη” χώρα. Θα δυσκολευόμασταν να καταλάβουμε τους Έλληνες της κλασικής εποχής, ήταν διαφορετική προφορά. Η ελληνική απλουστεύτηκε και έγινε αυτό που μιλάμε εμείς από τα ελληνιστικά χρόνια και μετά. Θα πεινούσαμε στην αρχαιότητα. Πολλά πράγματα που μας αρέσουν τώρα δεν υπήρχαν τότε, όπως το καλαμπόκι, η πατάτα, η ντομάτα. Είχε σκλαβιά επίσης. Η αρχαιότητα όπως και η ανθρωπότητα έχει όλα τα χρώματα και τη σκοτεινιά. Είναι απίστευτο ότι στην Αρχαία Αθήνα δημιουργήθηκε η υποκριτική και το θέατρο, η τέχνη που “έπλασε” τον κόσμο και έφτασαν στο απόγειο και τα έργα του τότε παίζονται σήμερα. Όλοι οι πολίτες έπαιρναν μέρος, συμμετείχαν μόνο άντρες».

Τι σημαίνει «Έραμαι Μέγα» που αναγράφεται στο δαχτυλίδι του και έχει γίνει viral στα social media;

«Η Χίος ήταν η πρώτη πόλη που θέσπισε τη σκλαβιά σε εμπορικό επίπεδο. Ένας διάσημος σκλάβος, ο Δρίμακος, έγινε επαναστάτης και τον επικήρυξαν. Και είπαν πώς “όποιος φέρει το κεφάλι του Δρίμακου, κερδίζει την ελευθερία του”. Κατάφερε και έπεισε έναν πιτσιρικά που συμπαθούσε προκειμένου να κερδίσει την ελευθερία του. Το δαχτυλίδι που φοράω είναι αντίγραφο από ένα αρχαίο δαχτυλίδι που βρέθηκε στα απάτητα βουνά της Πίνδου. Σε ένα μικρό ναό βρέθηκε αυτό το δαχτυλίδι που ήταν χάρτινο και γράφει “Έραμαι Μέγα” όπου σημαίνει “αγαπώ πολύ”. Έμεινε να συμβολίζει τον έρωτα και τον πόλεμο. Αυτό φυλάσσεται στις αποθήκες, είναι πρόσφατη ανασκαφή. Η φράση “Έραμαι Μέγα” έγινε viral μέσα από τα social media και τη γράφουν στους τοίχους. Μου στέλνουν ζευγάρια ότι το γράφουν μέσα στις βέρες τους».

Γιατί οι πολεμιστές έπαιρναν μαζί τους εταίρες στις μάχες; Πόση σημασία έδιναν στο μέγεθος του… ανδρικού μορίου;

«Όταν πήγαν οι Αθηναίοι να επιτεθούν στη Σάμο πήραν μαζί τους και εταίρες, αυτό γινόταν κάθε φορά που ο στρατός πήγαινε να πολεμήσει. Ακολουθούσαν χίλιοι δυο νοματαίοι και αγύρτες και καιροσκόποι και μελλοντολόγοι και διάφοροι μικροπωλητές. Ήταν μια λαοθάλασσα που κινούνταν. Ήταν περισσότερο πόρνες και όχι εταίρες» και για την ανατομία τους είπε «Οι αρχαίοι Έλληνες γυμνάζονταν, θεωρούσαν πως η καθιστική ζωή είναι υποδεέστερη. Το μόριο που εμφανίζεται πάντα μικρό στα αγάλματα έχει να κάνει με διάφορους λόγους. Δεν μπορείς να κάνεις τεράστια προεξοχή στο μάρμαρο, θα σου σπάσει. Κατά δεύτερον γιατί δεν είχαν τη δική μας αντίληψη και εμμονή με το μέγεθος του ανδρικού μορίου, αλλά θεωρούσαν πως το σκεπτόμενο – πολιτισμένο είναι πιο “συνεσταλμένο”, ενώ το πιο μεγάλο είναι πιο της άγριας φύσης γι’ αυτό και απεικόνιζαν σατύρους, βαρβάρους με πιο μεγάλα μόρια ή σε σκηνές ερωτικού διονυσιακού χαρακτήρα. Ενώ σε πιο ήπιες και πολιτισμένες στιγμές της ύπαρξής τους απεικονίζονταν λίγο πιο… συνεσταλμένοι» ανέφερε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κώστας Ηλιάκης: 17 χρόνια από τον θάνατο του ήρωα σμηναγού από τουρκικό F-16

Διόνυσος: Βρέθηκε ο 29χρονος που είχε εξαφανιστεί

Premier League: Η Νιούκαστλ σφράγισε τα εισιτήριο για το Champions League