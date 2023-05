Παράξενα

Σύρος: Το παρκάρισμα που μπλόκαρε τον κατάπλου του πλοίου της γραμμής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το απίστευτο παρκάρισμα στο λιμάνι της Σύρου και η "μάχη" του καπετάνιου να δέσει το πλοίο.

Ένα απίθανο σκηνικό έλαβε χώρα στο λιμάνι της Ερμούπολης στη Σύρο, όταν οδηγός άφησε το αυτοκίνητό του με τέτοιον τρόπο με αποτέλεσμα να μπλοκάρει τον κατάπλου πλοίου.

Συνήθως οι καπετάνιοι δίνουν μάχη για να δέσουν στα λιμάνια κόντρα στους ανέμους, όμως αυτή τη φορά έδωσε μάχη για να δέσει με το παρκαρισμένο αμάξι στην προβλήτα του λιμανιού.

Τελικά ο καπετάνιος με χειρουργικές κινήσεις έδεσε στο λιμάνι της Ερμούπολης με ορισμένους από τους επιβάτες του πλοίου να χάνουν την ψυχραιμία τους, εξαιτίας της καθυστέρησης. Ο οδηγός δεν εμφανίστηκε την ώρα της αναστάτωσης για να πάρει το όχημα από το σημείο.

Πηγή: cyclades24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κώστας Ηλιάκης: 17 χρόνια από τον θάνατο του ήρωα σμηναγού από τουρκικό F-16

Διόνυσος: Βρέθηκε ο 29χρονος που είχε εξαφανιστεί

Premier League: Η Νιούκαστλ σφράγισε τα εισιτήριο για το Champions League