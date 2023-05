Κόσμος

Πύραυλος “Tayfun”: Η Τουρκία προχώρησε σε δεύτερη δοκιμαστική εκτόξευση

Ο πύραυλος TAYFUN, ο οποίος είναι δομικά αρκετά παρόμοιος με τον βαλλιστικό πύραυλο BORA, είναι το μεγαλύτερο σε εμβέλεια πυραυλικό σύστημα της Τουρκίας μέχρι στιγμής.

Η δεύτερη δοκιμαστική εκτόξευση του τουρκικού πυραύλου "Tayfun" που αναπτύχθηκε από την ROKETSAN πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο της Ριζούντας στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο πύραυλος "Tayfun" εκτοξεύτηκε από τη στεριά στη θάλασσα στις 06.44 το πρωί, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου. Η πρώτη δοκιμαστική βολή είχε γίνει τον περασμένο Οκτώβριο από το ίδιο αεροδρόμιο Rize- Artvin στα ανοικτά της Σινώπης.

Η εμβέλεια της νέας εκτόξευσης του πυραύλου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Την προηγούμενη φορά είχε φτάσει τα 561 χλμ., αλλά ο Τούρκος πρόεδρος είχε ζητήσει να φτάσει τα 1000 χλμ. Ο πύραυλος TAYFUN, ο οποίος είναι δομικά αρκετά παρόμοιος με τον βαλλιστικό πύραυλο BORA, είναι το μεγαλύτερο σε εμβέλεια πυραυλικό σύστημα της Τουρκίας μέχρι στιγμής.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι με βεληνεκές έως 300 χιλιόμετρα ορίζονται ως "τακτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι (TBM)", ενώ οι βαλλιστικοί πύραυλοι με βεληνεκές 300-1000 χιλιόμετρα ορίζονται ως "βαλλιστικοί πύραυλοι μικρού βεληνεκούς (SRBM)".

