Life

“The 2Night Show” την Τρίτη με εκλεκτούς καλλιτέχνες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές από την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Πένυ Αγοραστού. Η ταλαντούχα ηθοποιός, αυθόρμητη και αφοπλιστική, μιλάει για την επαγγελματική διαδρομή της, το πέρασμα από το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ στην υποκριτική και σχολιάζει την τηλεόραση του «σήμερα». Τι ήταν αυτό που την τσάντιζε όταν εργαζόταν στο Alter; Για ποιο λόγο την θυμώνουν οι ψυχαγωγικές εκπομπές και τι θεωρεί ότι λείπει από το περιεχόμενό τους; Επίσης, μιλάει για τη «μετάβασή» της από την κωμωδία στο δράμα, με τον ρόλο της στο «Μαύρο Ρόδο», αποκαλύπτει αν θα έμπαινε ποτέ σε μοναστήρι και εξηγεί τους λόγους που το θέατρο δεν είναι προτεραιότητά της.

Μεταξύ άλλων, μοιράζεται τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, με τα αρωματικά κεριά «So Penny», αλλά και το νέο της εγχείρημα, στον χώρο των κοσμημάτων. Τέλος, αποδέχεται την πρόσκληση για παιχνίδι με τον Γρηγόρη, όπου καλείται να αποδείξει αν είναι εξίσου εκτός από όλα τα άλλα και στη μουσική!

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Γιώργος Λιβάνης. Ο ταλαντούχος τραγουδιστής, πάντα χαμογελαστός και αυθόρμητος, μιλάει για τις πρόσφατες επαγγελματικές, αλλά και προσωπικές του επιτυχίες. Πώς κατάφερε να ξεπεράσει τη φοβία του για τα αεροπλάνα; Γιατί θαυμάζει τον Πέτρο Ιακωβίδη και πόσο πιθανό είναι να συνεργαστούν; Γιατί δεν θεωρεί «τυχαία», τη μεγάλη επιτυχία του Νίκου Οικονομόπουλου; Επίσης, μιλάει για την όμορφη εμπειρία που έζησε φέτος τον χειμώνα, αλλά και για τα καλοκαιρινά του σχέδια για περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

Η κουβέντα, σύντομα, παίρνει διαφορετική «τροπή» όταν ο Γρηγόρης του κάνει μία σειρά πολύ «προσωπικών» ερωτήσεων, ο Γιώργος αναρωτιέται ποιος είναι ο… Λέπουρας και ο σκηνοθέτης της εκπομπής αποφασίζει να τον… «εξαφανίσει». Θα καταφέρει, άραγε, μετά από όλα αυτά να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να σκοράρει δυνατά στην τελευταία δοκιμασία;

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Νίκο Ορφανό. Ο πολύπλευρος ταλαντούχος ηθοποιός μοιράζεται περιστατικά από τη μακρόχρονη διαδρομή του στην υποκριτική, περιγράφει στιγμές από τις τηλεοπτικές του συνεργασίες και μιλάει για τη «θητεία» του στην πολιτική. Επίσης, θυμάται την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση στο πλευρό του Αλέκου Αλεξανδράκη, τη γνωριμία του με τον Μάνο Χατζιδάκι, τον Δημήτρη Χορν και τον Γιάννη Τσαρούχη, και περιγράφει τη μοναδική εμπειρία που του χάρισε η συμμετοχή του, στη σειρά «Το Νησί». Για ποιο λόγο ευγνωμονεί την ιδιωτική τηλεόραση;

Γιατί «ασφυκτιούσε» όταν βρισκόταν στην κεντρική πολιτική σκηνή; Επίσης, μοιράζεται τις ανησυχίες που έχει ως πατέρας ενός μικρού αγοριού, ενώ, τέλος, μιλάει για το δύσκολο έργο που ανέλαβε ως καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρούμελης και εξηγεί γιατί η επαρχία δεν έχει κανέναν λόγο να «διψάει» για καλό θέατρο.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 23:30





Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Φορολογικές δηλώσεις: παράταση για την υποβολή τους

Γλυφάδα - ληστεία: Έσερναν ηλικιωμένη από την αλυσίδα του λαιμού της

Έγκλημα στη Χαλκιδική: Στη ΜΕΘ το 8χρονο αγοράκι