Πάφος: Νεκρό 4χρονο παιδί σε πισίνα

Τραγωδία στην Πάφο με τον θάνατο του 4χρονου αγοριού. Τι προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάφο με τον θάνατο 4χρονου αγοριού μετά από πνιγμό σε πισίνα στην περιοχή Έμπα.

Το αγοράκι εντόπισαν αναίσθητο οι γονείς του το οποίο μετέφεραν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσε η Αστυνομία η οποία απέκλεισε το σημείο για διενέργεια εξετάσεων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για κοινόχρηστη πισίνα σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην Έμπα, και στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας είναι το που βρίσκονταν οι γονείς του άτυχου αγοριού την στιγμή του μοιραίου, αλλά και το πώς βρέθηκε το παιδί στην πισίνα.

Από τις εξετάσεις της αστυνομίας φαίνεται ότι το άτυχο παιδάκι ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν την ώρα εκείνη στο σπίτι, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στην πισίνα.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του παιδιού αναμένεται να διαπιστωθούν με την νεκροτομή επί της σορού του, που θα διενεργηθεί στο νοσοκομείο Πάφου.

