Εκλογές στην Τουρκία - Ερντογάν: Απελευθερώσαμε την Αγία Σοφία, γι’ αυτό μας μισούν

Στην αντεπίθεση περνά ο Ερντογάν λίγο πριν τον δεύτερο γύρο των εκλογών στην Τουρκία. Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου σε διεργασίες με αναζήτηση συμμαχιών.



Στην αντεπίθεση περνά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ημέρες πριν από την διεξαγωγή του δευτέρου γύρου των εκλογών στην Τουρκία.

«Απελευθερώσαμε την Αγία Σοφία, γι’αυτό μας μισούν» τόνισε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος σε νέες του δηλώσεις.

«Όσο ο λαός στέκεται δίπλα μας εμείς θα αντιμετωπίζουμε τις τρομοκρατικές οργανώσεις, τους ιμπεριαλιστές και τους τοκογλύφους. Για μένα δεν είναι παράξενο που οι δυτικοί λένε να φύγει ο Ερντογάν”. Διότι ο Ερντογάν είναι εγχώριος και εθνικός. Δεν μας χωνεύουν επειδή ξεριζώσαμε την τρομοκρατία. Βλέπετε πως όλα τα περιοδικά της Δύσης είχαν πρωτοσέλιδα με τίτλους ”να φύγει ο Ερντογάν”» σημείωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Ερντογάν ανέφερε ότι «απελευθερώσαμε την Αγία Σοφία. Αυτός είναι ο λόγος που αυτοί (οι Δυτικοί) μας μισούν. Με τα βήματα τα οποία κάναμε στην αμυντική βιομηχανία θεωρείτε πως θα μας λένε καλωσορίσατε;» πρόσθεσε.

«Δεν μας αγαπούν και δεν θα μας αγαπήσουν, γιατί γινόμαστε όλο και πιο δυνατοί και προχωράμε μπροστά», σημείωσε ακόμα.

Για ψεύτικο μοντάζ κατηγόρησε τον Ερντογάν ο Κιλιτσντάρογλου

Αντιδρώντας στη δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για βίντεο που δείχνει τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στο Καντίλ (με τρομοκράτες), ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης είπε μέσω twittet «Ψεύτικες μονταζιέρες».

Σε επόμενο tweet του συμπλήρωσε: «Εγώ κουράστηκα να ασχολούμαι με συκοφαντίες. Δεν κουράστηκαν να με συκοφαντούν. Θεέ μου δείξε σε όλους ποιοι είναι καθαροί και ποιοι είναι βρώμικοι. Αμήν».

Ο Ερντογάν στο βίντεο που έπαιξε σε προεκλογική του συγκέντρωση πριν από δυο εβδομάδες δείχνει τον αρχηγό του ΡΚΚ Μουρά Καράγιλαν στην πολιτική διαφήμιση του CHP να χειροκροτεί και να λέει «Aντε» (Hayd?).

Διεργασίες με αναζήτηση συμμαχιών από τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου

Ο Ουμίτ Οζντάγ, πρόεδρος κόμματος Νίκης, που στήριξε τον Σινάν Ογάν στον πρώτο γύρο, δήλωσε πως «έχουμε διαφορετική άποψη από τον Σινάν Ογάν, θα κάνουμε ακόμη μια συνάντηση με τον Κιλιτσντάρογλου και θα ανακοινώσουμε την απόφασή μας αύριο» .

Ήδη το Κόμμα Δικαιοσύνης, επίσης από την Συμμαχία Ατά που στήριξε τον Σινάν Ογάν στον πρώτο γύρο των εκλογών, αποφάσισε να στηρίξει Κιλιτσντάρογλου.

Εν τω μεταξύ, χθες ο Σινάν Ογάν ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει τον υποψήφιο για την Προεδρία της Λαϊκής Συμμαχίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον δεύτερο γύρο που θα διεξαχθεί στις 28 Μαΐου.

